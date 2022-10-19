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Avrupa Birliği (AB) Finansal Hizmetler Komiseri’nin Amerika Birleşik Devlet’lerini küresel olarak uygulanabilecek kripto para düzenlemeleri hakkında çalışma yapmasına yönelik çağrılarda bulundu.

Kripto Para Düzenleme Çağrısı

Geçtiğimiz günlerde Financial Times tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, AB Finansal Hizmetler Komiseri Mairead McGuiness, dünya çapında geçerli olabilecek kripto para düzenlemelerini içeren bir çalışma yürütmek adına ABD’ye çağrılarda bulundu. Uzman isim konu hakkındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Kripto para ekosistemine yönelik bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Diğer kararlara kıyasla farklı ama aynı amaçla… Küresel kripto para düzenlemesini ele almamız gerekiyor.

Mairead McGuiness’e göre ekosistem düzenlenmeden bırakılırsa, kripto para birimleri finansal istikrar adına ciddi bir riski oluşturur ve yatırımcıları belirsiz bir çalışma ortamında bırakabilir. Mairead McGuiness ayrıca şunları söyledi:

Kripto para ekosistemi düzenlenmezse, durumun ne olacağı konusunda Avrupa düzeyinde çok fazla endişe var. Kripto para birimleri önümüzdeki yıllarda ciddi bir büyüme gösterirse finansal istikrar sorunları meydana gelebilir. Ayrıca planlanan düzenleme ile gelen şeffaflık ve netlik hem yatırımcılar açısından hem de ülkeler bazında birçok problemi ortadan kaldırabilir.

IMF Açıklaması

AB yetkilisinin küresel kripto para düzenlemeleri için yaptığı savunması, Birleşmiş Milletler’in üyeleri adına sürdürülebilir ekonomik büyüme sağlamayı amaçlayan bir şubesi olan Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) kripto para birimlerine yönelik kapsamlı bir düzenleyici çerçeve çağrısı yapmasından yaklaşık bir aydan biraz daha uzun bir süre sonra geldi. Geçtiğimiz aylarda düzenleme konusuna benzer şekilde çağrıda bulunan IMF, yapmış olduğu açıklamalarında şu ifadelere yer vermişti: