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Arzı Deli Gibi Düşüyor! En Büyük Altcoinlerden Biri! Fiyatı Uçabilir!

Arz düşer ve talep aynı bile kalırsa fiyatın artması gerekiyor. Peki ya bu altcoin Ethereum olursa?
23:20
22 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Arz ve talep her alanda olduğu gibi kripto paralarda da son derece önemli. Fiyatın artması için arz erimesi önemli bir katalizör. Örneğin meme tokenlerin devasa arzlarla piyasaya sürülüp zamanla bunu azaltması hikayesi eğer talep katlanarak artıyorsa çok ciddi kazançları de beraberinde getiriyor. Peki bir proje çalıştığı sürece arzı düşüyorsa?

Ethereum Arzı Neden Düşüyor?

Geçtiğimiz hafta, arz deflasyonu yeni bir rekora daha imza attı. Merge sonrasında Ethereum arzı 40 milyon dolar azaldı ve bu da 32.600 ETH artık arzda yok demektir. Peki Merge olmasaydı PoW konsensüs mekanizmasıyla yoluna devam eden Ethereum ağının Ether arzı bundan nasıl etkilenecekti? Muhtemelen madenci ödülleri devam ettiği için arza sık aralıklarla yüzbinlerce yeni ETH eklendiğini görecektir. Bunlar eklenmiyor ve mevcut arz daralıyor. Peki bu nasıl oluyor.

5 Ağustos 2021 tarihinde EIP-1559 Ethereum topluluğunun hayatına girdi. Londra güncellemesinin ardından gelen EIP-1559 işlem ücretlerinin önemli bir kısmının arzdan çıkarılmasını sağlıyor. Bunun üstüne madencilere verilen büyük ödüller yerine validatörlere çok daha az stake ödülü verildiği için yakılan miktar ödül için basılan Ether miktarını geçiyor. Sonuç olarak arz artacağına düşüyor. Ethereum ağındaki aktivite arttıkça işlemlerin adet ve Ether cinsinden boyutu artacak ve yakılan miktar daha da fazlalaşacak. Sonuç olarak arz daha hızlı düşecek. O halde Ethereum ağındaki popüler uygulamaların ve yeni gelecek, talep görecek uygulamaların arzı daha hızlı daraltması gerekecek.

Boğa piyasalarında işlem sayıları artar ve bu durum uzun vadede Ether fiyatının daha da hızlı yükselebileceğini gösteriyor.

ETH Yorumlar

Ethereum için haftalık grafik nispeten yükselişte. Bu durum özellikle geçen hafta fiyatın yükseliş eğilimli bir yutan mum çubuğu (yeşil simge) oluşturmasıyla belirginleşti. Bununla birlikte, ETH fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana yerinde olan azalan bir direnç çizgisinden henüz çıkmadı. Ethereum fiyatı 0,618 Fib geri çekilme direnç seviyesinin içinde 1.660 dolara yakın işlem görüyor. Bitcoin fiyatındaki dalgalanma nedeniyle anlık olarak fiyatta büyük değişimler yaşanabiliyor.

Ancak 1.520 doların üzerindeki haftalık kapanışlar yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini gösteriyor. Eğer bunu başarabilirse ETH fiyatı 2000 dolar hedefine hızla odaklanabilir. Öte yandan destek altı kapanış 1.200 dolara doğru bir düşüşe neden olabilecektir. Mart ayında açılacak milyonlarca Ether kilidinden aylardır bahsediyoruz bunun da fiyatta kısa vadede olumsuz hissiyatı beslediğini görebiliriz.

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