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ARK Invest’in Eski Kripto Yöneticisinden ‘Ethereum’ Değerlendirmesi: ETH, Yeni Bir Yükselişe mi Hazırlanıyor?

ARK Invest'in eski kripto yöneticisi, Ethereum ağında yaklaşan güncellemeleri ve ETH'nin fiyat performansına olası etkilerini değerlendirdi.
18:30
4 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

ARK Invest’in eski kripto yöneticisi Chris Burniske, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile Ethereum’da yaklaşan ağ güncellemlerini ve bu güncellemelerin ETH’nin fiyat performansına olası etkilerini değerlendirdi. Chris Burniske, yaklaşan ağ güncellemeleri ile birlikte Ethereum’un piyasa yapısında da bir değişim olacağını ifade etti ETH’nin fiyat performansında olumlu bir etki yaratabileceğine yönelik düşüncelerini dile getirdi.

ARK Invest’in Eski Kripto Yöneticisinden ‘Ethereum’ Değerlendirmesi

Geçmiş aylarda yaptığı paylaşımlarla Nisan ayında Bitcoin’in (BTC) 30.000 dolar ve Ethereum’un (ETH) ise 2000 dolar seviyelerini aşabileceğine yönelik düşüncelerini paylaşan ARK Invest’in eski kripto yöneticisi Chris Burniske, dün sabah saatlerinde Twitter hesabından bir paylaşım daha yaptı ve Ethereum’da yaklaşan ağ güncellemelerini ve ETH’nin fiyat performansına olası etkilerini değerlendirdi. Chris Burniske, yaklaşan ağ güncellemelerinin Ethereum’un piyasa yapısında bir değişikliğe yol açacağına belirtti ve yaklaşan güncellemelerin ETH’de yeni bir yükselişe neden olabileceğine yönelik düşüncelerini paylaştı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), CoinMarketCap verilerine göre son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %4’ün üzerinde bir değer artışı kaydederek 28.000 dolar seviyelerinin üzerine çıktı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, son 1 haftada değer artışlarına hız kazandırdı ve yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Ethereum (ETH), bu süreçte kaydettiği değer artışlarının ardından 1850 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerini aştı. Dün Twitter’ın Dogecoin hamlesi ile birlikte de DOGE, oldukça güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve son 24 saatte ortalama %25’lik bir değer artışı kaydederek 0,1 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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