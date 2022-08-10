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  •   Ark Invest CEO’sundan Dikkat Çeken Açıklamalar: “Bitcoin, Bu Gelişme ile Birlikte Yeni Bir Ralli Başlatabilir!”

Ark Invest CEO’sundan Dikkat Çeken Açıklamalar: “Bitcoin, Bu Gelişme ile Birlikte Yeni Bir Ralli Başlatabilir!”

Cathie Wood, yeni Youtube yayınında BlackRock'ın kripto ekosistemine giriş yapmasının Bitcoin'in fiyat performansında önemli bir etki oluşturabileceğini öne sürdü.
10:15
10 Ağustos 2022
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçen hafta, ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, dünyanın en büyük varlık yöneticisi olan BlackRock ile belirli müşteriler için kripto para ticareti geliştirmek adına birlikte çalıştığını duyurdu. Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan ARK Invest’in kurucusu Cathie Wood, BlackRock’ın kripto ekosistemine giriş yapmasının Bitcoin’in fiyat performansında oldukça önemli bir etki yapabileceğini öne sürdü.

Ark Invest CEO’sundan Açıklamalar

Ark Invest kurucusu ve CEO’su Cathie Wood, yeni Youtube yayınında kripto ekosistemine giriş yapan kurumsal şirketler hakkında bir çalışma yapmakta olduklarını açıkladı. Ayrıca Wood, BlackRock’ın kripto ekosistemine giriş yapmasının kripto para piyasasında oldukça önemli bir talep oluşturabileceğini öne sürdü ve bu durumun Bitcoin’in fiyat performansında büyük bir etki oluşturabileceğine yönelik düşüncelerini paylaştı. Ark Invest CEO’su Cathie Wood’a göre talepte oluşabilecek potansiyel artış ile birlikte Bitcoin (BTC), bu süreçte yeni bir ralli başlatabilir.

Bitcoin (BTC), 23.000 Doların Altına Geriledi

Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde 22.500 dolar ile 23.500 dolar arasında konsolide olan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatte %4’lük bir değer kaybı kaydederek 23.000 doların altına geriledi ve 22.940 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer kayıplarının da etkisiyle yeniden düşüşe geçti. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 1.680 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise 1,12 trilyon dolara geriledi. Ayrıca Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, artan volatilitenin etkisi ile son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 250 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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