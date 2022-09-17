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ApeCoin Oylamaya Göre Bu Pazarı Terk Edebilir!

09:00
17 Eylül 2022
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan
Okuma Süresi: 2 Dakika

YugaLabs’ın bünyesinde bulunan ApeCoin (APE), Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon (DAO), APE destekli bir NFT pazarı sağlamak için kolları sıvadı. Bu haberi topluluğa yansıttıktan sonra daha önce sunulan tüm teklifler için oylamanın başladığı görüldü.

Bored Ape Yacht Club (BAYC) için bir pazar yeri geliştirmeye odaklanan üç farklı kuruluştan üç teklif olduğunu hatırlayabiliriz. İlk olarak , Magic Eden öne çıkan Solana (SOL) tabanlı pazar yeriydi. Sonra, Rarible’dan bir teklif  daha geldi. Yuga Labs’ın kendisi de pazar konusunda yeni şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyor. Peki topluluğun oylama ile karar vereceği bu durumda olaylar nasıl ilerliyor?

Hangi Pazar Yeri Seçilecek?

Şu anda gelen mevcut sonuçlara göre MagicEden teklifi için işler pek iyi gitmiyor. Haberimizi yayınlandığımız süreçlerde, APE topluluğu bu markete karşıt olarak oy kullandılar. Teklife %85.48 karşı çıkarken, sadece %14.52 lehte oy kullandı. Ancak, Snag Solutions‘ın önerisi APE topluluğunun kalbini kazanmış görünüyor. Mevcut sonuçlar, APE topluluğunun yaklaşık %99,73’ünün beyaz listedeki NFT geliştirme firması lehinde oy kullandığını gösterdi. Teklifi destekleyen 189.000 üyeye kıyasla, yalnızca 505 üye teklife karşı oy kullandığı görülüyor.

BAYC, oylama ile olumsuz tarafı tercih ediyor gibi görünüyordu. CryptoSlam‘e göre , BAYC’nin son 24 saatteki performansı heyecanlandıracak bir şey sunmuyordu. 956.045$’lık satış hacmine rağmen, BAYC birinciliği kaybetti ve işlem hacminde %24,64’lük bir düşüşle üçüncü oldu.

RENGA ve Sorare, aynı zaman diliminde 1 milyon doların üzerinde satış hacmi elde ettikleri için koleksiyonun üzerinde sağlam konumlarını sürdürdüler.

Yönetim simgesi olan APE’ye gelince, bu bir “kuş tüyü kuşları” tavrı gibi görünüyordu. Ayrıca CoinMarketCap, APE’nin 4.76$’dan işlem görürken önceki günün değerinden %6.60 düştüğünü gösterdi. Dahası, zincir üzerindeki veriler de etkileyici değildi. Santiment’e göre, APE’nin hacmi 15 Eylül itibariyle 351,25 milyondan haberin kaleme alındığı sırada 315,48 milyona düştü. İlginçtir ki, söz konusu dönemde 5,94 milyondan 7,14 milyona yükselen tek günlük tirajda da benzer bir durum söz konusu değildi.

Son olarak, MagicEden‘ı BAYC pazaryeri yarışında silmek için çok erken olabilir. 22 Eylül’e kadar olan oylama ile yarış hala açık olabilir. Statükodan herhangi bir değişiklik yapılmadığı takdirde, Snag Solutions galip gelebilir.

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