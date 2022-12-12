Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?

Popüler metaverse altcoin için heyecan verici birkaç gelişme yaşandı. Yakında yatırımcılar ciddi bir sürprizle karşılaşabilir.
20:07
12 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa değerine göre en büyük metaverse altcoin olan ApeCoin bugünlerde adından fazlasıyla söz ettiriyor. En popüler NFT koleksiyonlarını yöneten Yuga Labs tarafından ihraç edilen ApeCoin henüz bu yıl piyasaya sürüldü. Ancak birkaç yıldır işlem gören metaverse altcoinleri piyasa değeriyle yerle bir etti. Peki kısa vadede neler olacak?

ApeCoin Yorum

Piyasa değerine göre en büyük metaverse altcoini olan ApeCoin 1,55 milyar dolarlık piyasa değeriyle SAND ve MANA’nın oldukça önünde bulunuyor. Hatta öyle ki, ikisinin toplam piyasa değeri ApeCoin’in 1,55 milyar dolarlık piyasa değerinin altında kalıyor. ApeCoin yazı hazırlandığı sırada 4,32 dolardan alıcı buluyor ve son 7 günde %6,7 artış yaşadı. Apecoin’in son dönemdeki büyümesi, uzun vadeli bir direnç trend çizgisinden yükselişe yol açıyor. Bu kırılma, alıcıların 5,1 doları aşma potansiyeline sahip bir toparlanma rallisine öncülük etmeleri için önemli bir dayanak sağlayabilir.

Yatırımcıların önümüzdeki saatlerde 4,2 dolar seviyesini yakından izlemesi gerek. Eğer bu seviye korunabilirse çok daha ciddi büyüme görülebilir. Nitekim Apecoin fiyatı %13,2’lik bir artış kaydederek üç günlük bir galibiyet serisi yakaladı. Nansen tarafından sağlanan verilere göre son büyüme piyasadaki artan stake faaliyetiyle destekleniyor.

APE Alınır Mı?

Nansen verilerin göre 57,5 Milyon APE‘nin stake edildi ve bunun %21’i (12,2 Milyon APE) ApeCoin Vakfı tarafından finanse edildi. 247 Milyon değerinde tokenin kilitlenmesi son fiyat hareketini destekleyen önemli bir hamle oldu. Ayrıca, hacim bakımından dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance, bugün NFT pazarında bir Ape NFT Staking programının başlatılacağını duyurdu. Bu program ile kullanıcılar günlük ApeCoin (APE) ödülleri kazanmak için Binance’te Bored Ape Yacht Club (BAYC) ve Mutant Ape Yacht Club (MAYC) NFT’lerini stake edebilecek. Stake etmedeki kilit faktörlerden biri, piyasadaki mevcut arzı azaltarak piyasa değerindeki büyümeyi desteklemesidir.

RSI göstergesi mevcut fiyat hareketinin gücünü yansıtıyor ve yükseliş hissiyatı destekleniyor. 100 günlük EMA, Apecoin fiyatına karşı dinamik bir direnç görevi görerek yukarı yönlü kırılmayı engellemeye çalışıyor. Kısa vadeli direnç bölgeleri 5,1 ve 6 dolarken destek seviyeleri 4,2 ve 3,8 dolardır.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Madencilerin Gözdesi Altcoin Neden Düşüyor? Fiyat Toparlanacak Mı?
Madencilerin Gözdesi Altcoin Neden Düşüyor? Fiyat Toparlanacak Mı?
İşte Kehanet Gibi Terra Classic (LUNC) Hesaplaması! Bu Olursa Ne Kadar Kazanırsınız?
İşte Kehanet Gibi Terra Classic (LUNC) Hesaplaması! Bu Olursa Ne Kadar Kazanırsınız?
Fetch (FET) Coin Şok Etti! Bu 500 Balinaya Dikkat!
Fetch (FET) Coin Şok Etti! Bu 500 Balinaya Dikkat!
Bu Altcoinde Rekor Alımlar! İlk 10 İçinde ve Ralli Başlayabilir!
Bu Altcoinde Rekor Alımlar! İlk 10 İçinde ve Ralli Başlayabilir!
Magic (MAGIC) Coin Nasıl Alınır?
Magic (MAGIC) Coin Nasıl Alınır?
Büyük Fırsat! Google Bu Altcoin’i Seçti! Analist İddialı: 10x Yapacak!
Büyük Fırsat! Google Bu Altcoin’i Seçti! Analist İddialı: 10x Yapacak!
Eyvahlar Olsun! Beklenen Oluyor, İkinci LUNA Çöküşü!
Eyvahlar Olsun! Beklenen Oluyor, İkinci LUNA Çöküşü!
Terra Classic’te (LUNC) Güncel Veriler Açıklandı! Yıl Sonunda Bu Seviyeler Bekleniyor!
Terra Classic’te (LUNC) Güncel Veriler Açıklandı! Yıl Sonunda Bu Seviyeler Bekleniyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022