Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa değerine göre en büyük metaverse altcoin olan ApeCoin bugünlerde adından fazlasıyla söz ettiriyor. En popüler NFT koleksiyonlarını yöneten Yuga Labs tarafından ihraç edilen ApeCoin henüz bu yıl piyasaya sürüldü. Ancak birkaç yıldır işlem gören metaverse altcoinleri piyasa değeriyle yerle bir etti. Peki kısa vadede neler olacak?

ApeCoin Yorum

Piyasa değerine göre en büyük metaverse altcoini olan ApeCoin 1,55 milyar dolarlık piyasa değeriyle SAND ve MANA’nın oldukça önünde bulunuyor. Hatta öyle ki, ikisinin toplam piyasa değeri ApeCoin’in 1,55 milyar dolarlık piyasa değerinin altında kalıyor. ApeCoin yazı hazırlandığı sırada 4,32 dolardan alıcı buluyor ve son 7 günde %6,7 artış yaşadı. Apecoin’in son dönemdeki büyümesi, uzun vadeli bir direnç trend çizgisinden yükselişe yol açıyor. Bu kırılma, alıcıların 5,1 doları aşma potansiyeline sahip bir toparlanma rallisine öncülük etmeleri için önemli bir dayanak sağlayabilir.

Yatırımcıların önümüzdeki saatlerde 4,2 dolar seviyesini yakından izlemesi gerek. Eğer bu seviye korunabilirse çok daha ciddi büyüme görülebilir. Nitekim Apecoin fiyatı %13,2’lik bir artış kaydederek üç günlük bir galibiyet serisi yakaladı. Nansen tarafından sağlanan verilere göre son büyüme piyasadaki artan stake faaliyetiyle destekleniyor.

APE Alınır Mı?

Nansen verilerin göre 57,5 Milyon APE‘nin stake edildi ve bunun %21’i (12,2 Milyon APE) ApeCoin Vakfı tarafından finanse edildi. 247 Milyon değerinde tokenin kilitlenmesi son fiyat hareketini destekleyen önemli bir hamle oldu. Ayrıca, hacim bakımından dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance, bugün NFT pazarında bir Ape NFT Staking programının başlatılacağını duyurdu. Bu program ile kullanıcılar günlük ApeCoin (APE) ödülleri kazanmak için Binance’te Bored Ape Yacht Club (BAYC) ve Mutant Ape Yacht Club (MAYC) NFT’lerini stake edebilecek. Stake etmedeki kilit faktörlerden biri, piyasadaki mevcut arzı azaltarak piyasa değerindeki büyümeyi desteklemesidir.

RSI göstergesi mevcut fiyat hareketinin gücünü yansıtıyor ve yükseliş hissiyatı destekleniyor. 100 günlük EMA, Apecoin fiyatına karşı dinamik bir direnç görevi görerek yukarı yönlü kırılmayı engellemeye çalışıyor. Kısa vadeli direnç bölgeleri 5,1 ve 6 dolarken destek seviyeleri 4,2 ve 3,8 dolardır.