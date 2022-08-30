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Kripto para analisti Benjamin Cowen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki son duruma ilişkin düşüncelerini paylaştı ve güncel teknik görünümü değerlendirdi. Analist, FED Başkanı Jerome Powell’ın faiz arttırımlarının ve parasal sıkılaştırma politikalarının devam edeceğinin sinyalini verdiğine dikkat çekerek kripto para piyasasındaki düşüş ivmesinin yakın vadede devam edebileceğini belirtti ve yatırımcıları uyardı.

Analist, Kripto Para Yatırımcılarını Uyardı

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki son duruma ilişkin düşüncelerini paylaşan ve güncel teknik görünümü değerlendiren kripto para analisti, FED Başkanı Jerome Powell’ın faiz arttırımlarının ve parasal sıkılaştırma politikalarının devam edeceğinin sinyalini vermesine dikkat çekti ve güncel teknik görünümün de kripto para piyasasında adına düşüşe işaret ettiğini öne sürdü. Analist, kripto para piyasasındaki düşüş ivmesinin bir süre daha devam edebileceğini ifade ederek Ethereum (ETH) adına da kritik fiyat seviyelerine işaret etti ve kripto para yatırımcılarını uyardı. Analiste göre Ethereum (ETH), kripto para piyasasındaki düşüş ivmesinin devam etmesi durumunda, ilerleyen aylarda 600 dolar ile 800 dolar seviyelerine kadar gerileyebilir.

Kripto Para Piyasası, Güne Yükseliş ile Başladı

Yeni haftaya düşüş ile başlamasına karşın dün öğlen saatlerinde yeniden yükselişe geçen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kaydettiği son değer artışları ile birlikte 20.400 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, güne yükseliş ile başladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1.580 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, 1,03 trilyon dolara ulaştı. Öte yandan Coinglass’ın verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 150 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.