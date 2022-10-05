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Popüler bir on-chain analisti kripto para birimlerindeki mevcut ayı piyasasını, geçtiğimiz dönemlerle kıyaslayarak bir takım değerlendirmelerde bulundu.

“Piyasa Bu Kez Farklı”

Kıdemli kripto para analisti Willy Woo yaşanan düşüşlerin ardından yatırımcıların bulundukları zor durumu ifade etmek adına, kripto para birimlerinde satın alınan fiyata kıyasla daha düşük bir seviyede kaç tane token olduğunu açığa çıkarmanın “maksimum acıyı görselleştirmenin bir yolu” olduğunu belirtti. Uzman analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Geçmiş döngüler tam bilinmemek ile birlikte dip seviyelere ulaştı. Kripto para birimlerinin %60’ı satın alma fiyatının çok daha altında işlem gördü. Bu durumu tekrar yaşayacak mıyız bilmiyorum. Ama mevcut kripto para piyasasının yapısı bu kez çok farklı görünüyor.

Bununla birlikte geçtiğimiz yıllarda yaşanan ayı sezonlarında görülen satışların mevcut konumda gerçekleşmediğini öne süren analist kripto para holder’larıyla alakalı görüşlerini bildirdi. Uzman isim açıklamalarında konu hakkında şunları söyledi:

Önceki dönemlerde holder’lar kripto para birimlerini ayı piyasasında tasfiye ederlerdi. Bunu geçmiş dönemin grafiklerini incelerseniz görebilirsiniz. Ancak bu yıl yaşanan döngüde, tarihi satışların hiçbirini görmüyoruz. Bu seferki holder’lar vadeli işlemlerde ve riskten korunma fonları ile riskten korunuyor olabilirler.

Bitcoin Fiyat Tahmini

Öte yandan lider kripto para birimi olan Bitcoin’in (BTC) henüz gerçekleşmeyen satışlar sebebiyle bir seviye daha düşebileceğini öne süren tek analist değil. Kripto para piyasalarının bir diğer tanınan analisti Nicholas Merten bu hafta içerisinde Youtube üzerinden 513.000 abonesine mevcut ayı piyasasının yaşanabilecek başka bir ayağının piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’i 13.000 dolar seviyesine yaklaştırabileceğini ileri sürdü.

Yazı kaleme alındığında Bitcoin yatırımcılar tarafından psikolojik bir seviye olan 20.000 dolar seviyesinin biraz üzerinde işlem görüyor. Piyasa değerine göre en üst sıradaki kripto para birimi, son 24 saat içerisinde yaklaşık %3 ve geçen haftaya kıyasla %5,6 oranında fazla bir artış kaydetti.