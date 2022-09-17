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Analistten Korkutan Açıklama: Bu Altcoin’de Azalan Üçgen Formasyonu!

Efsanevi kripto para analistinden çarpıcı altcoin yorumu! Bu kripto para biriminde derin düşüş yaşanabilir! İşte ayrıntılar
21:18
17 Eylül 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarının efsaneleşen kıdemli analisti Peter Brandt, Cardano’nun (ADA) düşüş eğilimi sergilediği konusunda yatırımcıları uyardı.

ADA’da Azalan Üçgen

Peter Brandt Twitter üzerinden 675.600 takipçisine Cardano grafiklerinde azalan bir üçgen modeli girişimi olduğunu belirterek bu durumun ADA için yeni bir düşüş olasılığını gündeme getirebileceği yönünde açıklamalarda bulundu. Ancak efsanevi analist, tahmininin bir varsayımdan ibaret olduğunu ve gerçekleşmeme olasılığının da mevcut olduğunu ileri sürdü. Kıdemli analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Grafiklerdeki bu durum, azalan üçgen olarak bilinen bir fraktal grafik yapısıdır. Fraktal devam ederse, ADA’nın bir önemli düşüşü daha olması gerekir. Tabii ki bu bir öngörü…

Kıdemli analist Peter Brandt, Cardano tahminin yanı sıra lider kripto para birimi olan Bitcoin’in  (BTC) de fiyat hareketi yönünde birtakım değerlendirmelerde bulunarak ADA ile kıyaslamalarda bulundu. Uzman isim Bitcoin’in 2018 yılına ait fiyat hareketi ve Cardano’nun mevcut konumdaki grafiklerini yatırımcılarıyla paylaşarak her iki kripto para biriminin  de farklı dönemlerde azalan bir üçgen modeli oluşturduğunu belirtti.

Bitcoin Ve ADA Kıyaslaması

Peter Brandt kripto para piyasalarının amiral gemisi olan Bitcoin’in yaklaşık 10 ay boyunca azalan bir üçgen modelinde kaldıktan sonra fiyatının %47 oranında bir düşüşle 6.000 dolardan 3.200 dolar seviyelerine gerilediğini belirtti. Kıdemli analist tarafından yayınlanan grafiklere göre Cardano’nun azalan üçgen modeli yaklaşık olarak dört ay önce başladı.

Yazı kaleme alındığında Cardano 0,48 dolar seviyesinden işlem görürken, piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin 20.111 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ayrıca tecrübeli yatırımcının ADA analizi, Cardano’nun merakla beklenen Vasil hard fork yükseltmesinden bir haftadan kısa bir süre önce geldi. Cardano’nun işlem ücretlerini düşürmesi ve ölçeklenebilirliği artırması beklenen Vasil hard fork yükseltmesinin 22 Eylül tarihinde tamamlanması planlanıyor.

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