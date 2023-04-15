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Piyasaların amiral gemisi olan kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) fiyatı bu ayın başlarında 30.000 doları aştıktan sonra, bazı kripto para analisti daha fazla yükseliş beklemeye başladı. Kıdemli kripto para analisti ise BTC’nin yakın gelecekte hızla yükseleceğini gösteren tarihsel bir grafik modeline işaret etti.

BTC’de Yükseliş!

Kıdemli kripto para analisti BitQuant’a göre Bitcoin, “aya gitmeden” ve 190.000 dolara doğru fırlamadan önce son geri çekilmesini tamamladı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaşmadan önce yeni tabanın 29.000 dolar ile 30.000 dolar aralığında seyretmesini bekliyor.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda kripto para analisti biraz farklı bir bakış açısı sunarak, Bitcoin fiyatının 10 haftalık üstel hareketli ortalamayı (EMA) kırdıktan sonra tipik olarak iki yeniden test yaşadığını iddia etti. BitQuant ayrıca aynı tweet’te şu ifadelere yer verdi:

Bu özel döngüde, fiyat 190.000 dolara fırlamadan önce hala son yeniden testi bekliyoruz.

BTC’de Dönüm Noktası!

Analistin son tahminine göre, Bitcoin 190.000 dolara yükselirken herhangi bir ek engelle karşılaşmayacak. Ayrıca analist BTC’nin 2024’te inandığı bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Özellikle bazı analistler daha fazla yükseliş gösteriyor. Boston merkezli yatırım yönetimi firması Equity Management Associates’in yönetici ortağı Larry Lepard, dolar döneminin sonunun Bitcoin’in altın çağının başlangıcı olabileceğini tahmin etti.

Uzman isim önümüzdeki on yıl içinde ABD dolarının çöküşünü öngörüyor ve BTC bundan büyük bir fiyat artışı olabileceğini belirtti. Lepard, insanların doların değer kaybettiğinin farkına vardıkça Bitcoin, altın ve mülk gibi varlıklara yöneleceklerinden bahsetti. Bitcoin’in altının üzerinde sahip olduğu önemli bir avantaja, 21 milyon token sınırlı arzına dikkat çekti. Ayrıca Lepard’a göre bu token sınırlaması, Bitcoin’in uzun vadeli fiyat artışının merkezinde yer alacak. Analiste göre Bitcoin benimsedikçe fiyatının yükselişini sürdüreceğini ve 100.000 dolarlık kilometre taşlarına, ardından 1 milyon dolara ve 10 milyon dolara ulaşacağını öngörüyor.