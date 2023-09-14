Kripto para dünyasının tecrübeli analistlerinden Nicholas Merten, en büyük akıllı sözleşme platformu Ethereum (ETH) için uyardı. Analist, altcoin kralının muazzam bir çöküş riskiyle karşı karşıya olduğuna inanıyor.

Ethereum İçin Büyük Çöküş Uyarısı: 300 Dolara Kadar Düşebilir

Tecrübeli kripto para analisti Nicholas Merten, Ethereum‘un yükselen üçgen formasyonundan çıkmak için bir yıldan uzun zamanı olduğuna dikkat çekti. Merten’e göre Ethereum’un yükseliş formasyonunun direncinin üzerine ikna edici bir şekilde çıkamamış olması, ETH’nin güçsüz ve muhtemelen çok daha dip seviyelere doğru yöneldiğini gösteriyor:

Ethereum bir türlü düzlüğe çıkamıyor. Sürekli olarak 2 bin dolar altında hareket ediyor ve bu bir süre için sorun olmasa da eninde sonunda ya yukarı yönlü bir çıkış olmalı ya da yükselen destek hattını aşağı yönlü kırarak en kötüsü yaşanmalı. Bu olumsuz bir teknik formasyondur ve en kötüsünün yaşanacağına işaret ediyor. Yani burada bir satın alma baskısı oluşmayacaksa muhtemelen önceki destek aralığı olan bin 100 doları tekrar ziyaret edecek ya da Haziran ayında olduğu gibi 890 dolara inilecek. Belki de en kötüsü olacak ve 300 dolar ile 500 dolar arasında bir hedefe doğru yönelecek.

Altcoin kralı ETH, bu yazının hazırlandığı sırada Merten’in yükselen üçgen formasyonunun yükselen destek trend çizgisinin biraz altında, bin 597 dolardan işlem görüyor.

ETH İçin Uyarılar Giderek Artıyor

Merten, potansiyel bir Ethereum çöküşü hakkında alarm veren tek analist değil. Yakından takip edilen kripto para analisti ve stratejisti Benjamin Cowen de benzer şekilde bir çöküş uyarısı yapmış ve 400 dolara varan bir düşüşün masa olduğunu söylemişti: