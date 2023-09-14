Analistten Altcoin Kralı İçin Büyük Çöküş Alarmı! İşte Olacaklar!

Özet

  • Tecrübeli kripto analisti Nicholas Merten, Ethereum'un yükselen üçgen formasyonundan çıkamamasının büyük bir çöküş riski taşıdığını söyledi.
  • Merten'e göre Ethereum'un güçsüzlüğü ve yükselen destek hattını aşağı yönlü kırma ihtimali varlık için olumsuz bir teknik formasyonun habercisi.
  • Ethereum şu anda bin 597 dolar seviyelerinde işlem görüyor ve Merten gibi analistlere göre daha düşük seviyelere doğru bir düşüş riski taşıyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
09:30
14 Eylül 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para dünyasının tecrübeli analistlerinden Nicholas Merten, en büyük akıllı sözleşme platformu Ethereum (ETH) için uyardı. Analist, altcoin kralının muazzam bir çöküş riskiyle karşı karşıya olduğuna inanıyor.

Ethereum İçin Büyük Çöküş Uyarısı: 300 Dolara Kadar Düşebilir

Tecrübeli kripto para analisti Nicholas Merten, Ethereum‘un yükselen üçgen formasyonundan çıkmak için bir yıldan uzun zamanı olduğuna dikkat çekti. Merten’e göre Ethereum’un yükseliş formasyonunun direncinin üzerine ikna edici bir şekilde çıkamamış olması, ETH’nin güçsüz ve muhtemelen çok daha dip seviyelere doğru yöneldiğini gösteriyor:

Ethereum bir türlü düzlüğe çıkamıyor. Sürekli olarak 2 bin dolar altında hareket ediyor ve bu bir süre için sorun olmasa da eninde sonunda ya yukarı yönlü bir çıkış olmalı ya da yükselen destek hattını aşağı yönlü kırarak en kötüsü yaşanmalı. Bu olumsuz bir teknik formasyondur ve en kötüsünün yaşanacağına işaret ediyor.

Yani burada bir satın alma baskısı oluşmayacaksa muhtemelen önceki destek aralığı olan bin 100 doları tekrar ziyaret edecek ya da Haziran ayında olduğu gibi 890 dolara inilecek. Belki de en kötüsü olacak ve 300 dolar ile 500 dolar arasında bir hedefe doğru yönelecek.

Altcoin kralı ETH, bu yazının hazırlandığı sırada Merten’in yükselen üçgen formasyonunun yükselen destek trend çizgisinin biraz altında, bin 597 dolardan işlem görüyor.

ETH İçin Uyarılar Giderek Artıyor

Merten, potansiyel bir Ethereum çöküşü hakkında alarm veren tek analist değil. Yakından takip edilen kripto para analisti ve stratejisti Benjamin Cowen de benzer şekilde bir çöküş uyarısı yapmış ve 400 dolara varan bir düşüşün masa olduğunu söylemişti:

Daha düşük bir dip kaydetme ihtimali yüksek ve bu çok daha düşük bir dip olmayabilir. Fiyat bir ihtimal 800 doların hemen altına inebilir. Dahası fiyat daha da düşebilir. 600 dolar, 500 dolar ya da 400 dolara kadar inebilir.

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