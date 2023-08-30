Kripto para sektörünün tanınan analistlerinden birisi konumundaki Javon Marks, önde gelen meme coin Shiba Inu‘nun (SHIB) şu an tüm zamanların rekoruna ilerleyebilecek bir konumda bulunduğunu aktardı. Analist, tarihsel fiyat hareketlerini göz önüne alarak SHIB fiyatı için rekor vaktinin geldiğini belirtti ve aslında yatırımcılara çok önemli bir sinyal verdi.

SHIB Fiyat Analizi

SHIB şu an için tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık %90 gerisinde. Ekim 2021 tarihinde 0,00008845 dolara kadar yükselerek rekor kıran SHIB, daha sonra ise sert bir düşüşün kurbanı oldu. Ünlü analist Marks ise SHIB fiyatının yeni rekorlara gidebilecek bir yükselişe gebe olduğunu aktardı.

Marks özellikle Shiba Inu fiyat hareketlerini inceledikten sonra bu kanıya vardığının altını çizdi. Tahmininin, SHIB’in tarihsel hareketlerine dayandığını da aktaran ünlü isim, daha önceki rekorun da böyle geldiğini hatırlattı.

Analistten SHIB Fiyat Tahmini

Peki analistin böyle düşünmesine sebep olan temel etmen ne? Aslında ilk sebebin, üçlü dip noktası olduğu görülüyor. Shiba Inu grafiğindeki üçlü dip formasyonu, fiyatın üç kere belirli bir noktaya düştüğüne ve artık buranın kesin ve net bir destek olduğuna işaret ediyor. Üçlü dip yaşandığında fiyatın artık daha aşağı inemeyeceği veya en azından çok zorlanacağı bilinmektedir. Bunun yanı sıra Haziran 2021 tarihinde de benzer bir durum yaşanmış ve aynı formasyon görülmüştü. SHIB bu olayın devamında ise tüm zamanların rekorunu kırdı.

Javon Marks, Haziran 2022 tarihinde de yine benzer bölgelerde üçlü dip yaşandığına işaret etti. İlk dip 0,00000818 dolar seviyesinde, ikinci dip 0,00000791 dolar seviyesinde ve üçüncü dip ise Haziran 2023 tarihinde 0,00000543 dolar seviyesinde yaşandı. Bütün bunlar analiste göre formasyonun tamamlandığına işaret ediyor ve yükseliş artık kapıda.

SHIB son ralli esnasında aslında nispeten sessiz kaldı ve BTC’nin zaman zaman %9’a varan yükselişine sadece %1,4 ile eşlik etti. SHIB fiyatının bu nispeten sessiz duruşu ise ünlü analiste göre fırtına öncesi sessizlik olabilir.