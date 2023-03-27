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Analist “Ralli” Vurgusu Yaptı ve Bitcoin Adına Bu Tarihlere İşaret Etti!

Kripto para piyasasındaki güncel durumu değerlendiren analist, Bitcoin adına yükseliş beklentisini paylaştı ve kritik tarihlere işaret etti.
17:40
27 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Sosyal medya hesaplarında ‘Rekt Capital’ kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile kripto para piyasasındaki güncel teknik görünümü değerlendirdi ve lider kripto para birimi Bitcoin adına yakın vadeli yükseliş beklentisini paylaştı. Analiste göre Bitcoin, Mart ayını kritik fiyat seviyelerinin üzerinde tamamlaması durumunda aylık kapanışın ardından yeni bir yükseliş hareketi başlatabilir.

Analist, BTC Adına Kritik Tarihlere İşaret Etti

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile kripto para piyasasındaki güncel teknik görünümleri değerlendiren analist, lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) adına yakın vadeli yükseliş beklentilerini paylaştı. Sosyal medya hesaplarında ‘Rekt Capital’ kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, Bitcoin’in kritik direnç seviyelerini kırmasının ardından bir süre mevcut fiyat seviyelerinde konsolide olmaya devam edebileceğini ve yakın vadede önemli düzeltme hareketleri kaydedebileceğini belirtti. Ancak analiste göre Mart ayı sonrası BTC adına yakın vadede oldukça kritik bir öneme sahip durumda.

Analist, son haftalarda önemli direnç seviyelerini aşmayı başaran Bitcoin’in mevcut fiyat hareketinin önceki boğa piyasasında kaydettiği fiyat hareketlerine oldukça benzediğini öne sürerek güncel teknik görünümün yükseliş sinyali verdiğine yönelik düşüncelerini paylaştı. Mart ayı sonrasının da BTC adına yakın vadede kritik bir öneme sahip olduğunu belirten analist, aylık kapanışın mevcut fiyat seviyelerinde gerçekleşmesi durumunda BTC’de değer artışlarının hız kazanabileceğini ifade etti.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Dün öğlen saatlerinden bu yana yeniden düşüşe geçen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer kaybı kaydetti ve 27.700 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasınındaki çoğu altcoin gün içinde değer kayıplarına hız kazandırırken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri de CoinMarketCap verilerine göre 1,16 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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