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  •   Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Bitcoin’deki Yön Belirsizliği Devam Edecek mi?

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Bitcoin’deki Yön Belirsizliği Devam Edecek mi?

Özet

  • - Kripto para piyasasının güne düşüş ile başlamasıyla birlikte BTC de yeniden 29.000 dolar fiyat seviyelerine geriledi.
  • - Piyasadaki son durumu değerlendiren kripto para analisti, BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.
  • - Analist, lider kripto para biriminin yeniden 29.000 dolar seviyelerinin altına gerilemesi durumunda değer kayıplarının hız kazanabileceğini ve piyasanın güçlü bir düşüş ivmesi yakalayabileceğini öne sürdü.
  • - Piyasa etkisi: Nötr
13:07
3 Ağustos 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatte ortalama %1’lik bir değer kaybı kaydederek 29.100 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Bitcoin’deki güncel teknik görünümleri değerlendiren kripto para analisti, yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, BTC‘nin yeniden 29.000 doların altına gerilemesi durumunda değer kayıplarının hız kazanabileceğini öne sürdü.

Bitcoin’de Yön Arayışı Devam Ediyor

Haftalardır 29.000 dolar fiyat seviyeleri ile 30.000 dolar fiyat seviyeleri arasında konsolide olan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne yeniden düşüş ile başladı ve kritik fiyat seviyelerine geriledi. BTC, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de ortalama %1’lik bir değer kaybı kaydederek 29.100 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ayrıca BTC‘nin toplam işlem hacminde de son 24 saatte %30’a yakın bir düşüş kaydedildi. Lider kripto para birimi Bitcoin’in piyasa hakimiyeti ise (BTC.D) CoinMarketCap (CMC) verilerine göre %48,7 seviyelerinde.

BTC’deki değer kayıplarının yanı sıra kripto para piyasası da güne düşüş yönlü bir ivme ile başladı. Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,16 trilyon dolara geriledi. Piyasadaki son durumu değerlendiren analist, 29.000 dolar seviyelerine işaret etti ve olası senaryolara değindi.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Kripto para analisti Michael Van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, BTC’nin yeniden dip fiyat seviyelerine geri döndüğünü belirterek olası senaryolara değindi.

Lider kripto para birimi Bitcoin’in yeniden dip fiyat seviyelerine geri döndüğünü belirten kripto para analisti, BTC’nin 29.000 dolar fiyat seviyelerinin altına gerilemesi durumunda değer kayıplarının hız kazanabileceğini ve kripto para piyasasının güçlü bir düşüş ivmesi yakalayabileceğini öne sürdü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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