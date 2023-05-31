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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta başındaki yükselişlerine karşın sabah saatlerinde yeniden düşüşe geçti ve 27.100 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi. Bitcoin’deki son düşüşü değerlendiren analisti Michaël van de Poppe, BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.

Bitcoin’deki Düşüş Derineleşecek mi?

Haftaya yükseliş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinde yeniden düşüşe geçti ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3’e yakın bir değer kaybı kaydederek 27.100 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,13 trilyon dolar seviyesine geriledi. Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilitenin etkisiyle Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 90 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bitcoin’deki bu düşüş devam ederken kripto para analisti Michaël van de Poppe de Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile Bitcoin’deki son düşüşü değerlendirdi ve Bitcoin (BTC) adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, yakın vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret ederek olası düşüş ve yükseliş senaryolarına değindi. Bitcoin’in mevcut fiyat seviyelerini koruması ve yakın vadede 27.500 dolar fiyat seviyelerini aşması durumunda yeniden güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayabileceğini öne süren analist, Bitcoin‘in yeniden yükseliş eğilimi gösterebilmesi adına 27.000 dolar seviyelerinin oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Öte yandan analist, değer kayıplarının devam etmesi ve kritik destek seviyelerinin kaybedilmesi durumunda Bitcoin’deki düşüşün hız kazanabileceği senaryosuna da değindi. Analiste göre Bitcoin’deki düşüşün devam etmesi ve 26.600 doların altına gerilemsiyle beraber değer kayıpları hız kazanabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.