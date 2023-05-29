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  •   Analist, Kritik Direnç Seviyelerine İşaret Etti: Bitcoin (BTC), Yeni Bir Rallinin Eşiğinde Olabilir mi?

Analist, Kritik Direnç Seviyelerine İşaret Etti: Bitcoin (BTC), Yeni Bir Rallinin Eşiğinde Olabilir mi?

Özet

  • Haftaya yükseliş ile başlayan Bitcoin, sabah saatlerinde 28.000 doları aştı.
  • Bitcoin'deki bu son değer artışlarını değerlendiren analist, güncel teknik görünümün yükseliş sinyalleri verdiğini öne sürdü.
  • Analiste göre Bitcoin'deki yükseliş, yakın vadede 32.500 dolar ile 34.000 dolar seviyelerine kadar devam edebilir.
18:11
29 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeni haftaya yükseliş ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %2,5’lik bir değer artışı kaydederek gün içerisinde 28.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Kripto para piyasasındaki bu son yükselişi değerlendiren kripto para analisti Michaël van de Poppe, BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.

Bitcoin’deki Yükseliş Devam Edecek mi?

Yeni haftaya yükseliş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %2,5’lik bir değer artışı kaydederek sabah saatlerinde 28.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer artışının da etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,16 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saat içinde ortalama 130 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto para piyasası yeni haftaya yükseliş ile başlarken Bitcoin’deki güncel durumu değerlendiren analist, BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile piyasadaki son durumu değerlendirdi. Analist, güncel teknik görünümün yükseliş eğilimi gösterdiğini ve yakın vadede BTC‘nin değer artışlarına devam edebileceğini öne sürdü. Yakın vadeli düzeltme hareketleri adına olası kritik destek seviyelerine işaret eden analist, 27.300 dolar ile 27.500 dolar bandının kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Ancak analist, yakın vadeli geri çekilmelerin yanı sıra teknik görünümün BTC adına yükseliş eğilimi gösterdiğini ve yükselişlerin ilerleyen zaman dilimlerinde 32.500 dolar ile 34.000 dolar fiyat seviyelerine kadar devam edebileceğini öne sürdü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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