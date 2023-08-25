Kripto para piyasasının yeniden düşüşe geçmesi ile birlikte lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 26.050 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi. Çoğu kripto para birim, BTC’deki değer kaybının da etkisiyle değer kayıplarına hız kazandırdı. Bitcoin’deki güncel teknik görünümü değerlendiren kripto para analisti, BTC adına olası senaryolara değindi. Analiste göre piyasanın yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakalayabilmesi adına BTC’nin yakın vadede 27.800 dolar seviyelerini aşması gerektiğini öne sürdü.

Bitcoin’de (BTC) Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), gün içerisinde FED yetkililerin yaptıkları açıklamalarında faiz artırımlarının devam edebileceğinin sinyallerini vermesi ile birlikte yeniden düşüşe geçti ve kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 26.050 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi, gün içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı.

Kripto para piyasasındaki düşüş eğiliminin de etkisiyle saatler içinde çift haneli değer kayıpları kaydeden kripto para birimleri oldu. Pepe (PEPE), THORChain (RUNE), Sui (SUI) ve Conflux (CFX) kaydettikleri son düşüşlerin ardından CoinMarketCap (CMC) verilerine göre piyasa değeri yüksek kripto para birimleri arasında, yüzdelik olarak günün en çok değer kaybeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Analist, Güncel Teknik Görünümü Değerlendirdi

Kripto para piyasasındaki mevcut yön belirsizliği devam ederken kripto para analisti Jason Pizzino, yeni bir YouTube yayınında kripto para piyasasındaki son durumu ve lider kripto para birimi Bitcoin‘deki güncel teknik görünümü değerlendirdi. Kripto para analisti, piyasadaki düşüşün derinleşebileceğine yönelik bir beklentisi olmadığını ve lider kripto para birimi BTC‘nin 2024 yılının ilk çeyreğine kadar yeniden güçlü bir yükseliş başlatmadan önce ilerleyen aylarda da mevcut fiyat seviyelerinde seyredebileceğini öne sürdü.

Öte yandan analist, olası bir yükseliş senaryosuna da değindi ve kritik bir rol oynayabilecek fiyat seviyelerine etti. Kripto para analisti, kripto para piyasasının yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakalayabilmesi adına Bitcoin’in yakın vadede 27.800 dolar seviyelerini aşması gerektiğini öne sürdü.

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