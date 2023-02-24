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Altcoin Şov Yaptı! Yüzde 150 Arttı! Yatırımcının Gözdesi Altcoin İçin Grafikler Neden Alarm Veriyor?

Geçtiğimiz hafta Bitcoin'de yaşanan 25.000 dolar direnç seviyesini kırma çabası başarısız oldu. Buna rağmen gözde altcoin tam yüzde 150 arttı.
10:50
24 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ordinal çılgınlığına bu ayın başlarında tüm kripto para dünyası tanık oldu. Dune Analytics’e göre bugüne kadar 150 binden fazla işlem gerçekleşti. Yaratılan Ordinallerin sayısı, blok zinciri işlem sayısı üzerinde somut bir etkiye sahip ve muhtemelen son altı hafta içinde işlem ücretlerindeki artışın arkasında bu sebep yatıyor. Ocak ayı başında ücretler 0,7 dolar seviyesindeyken, 15 Şubat’ta 2,46 dolar ile zirveye ulaştı. Stacks son haftalarda bu durumdan büyük fayda sağladı.

Stacks, dApp’leri ve akıllı sözleşmeleri mümkün kılan bir Bitcoin katmanı olarak işlem görüyor. Ordinals’ın yükselişi, Bitcoin’in blok zinciri üzerinde işlem yapma talebinin artabileceği anlamına geliyordu. Stacks, Bitcoin’in üzerine inşa edilmiş olmasına ve bir ölçeklendirme çözümü olmamasına rağmen, STX token’ına olan talep son haftalarda tavan yaptı.

Stacks Grafikleri Neden Dengesiz?

Fiyat grafikleri Ocak 2022’den bu yana sürekli bir düşüş trendi gösterdi. Mayıs 2022’nin sonlarından bu yana STX, alçalan bir trend çizgisi direncinin altında kaldı. Düşüş trendi ve düşük yüksek noktalar serisi Aralık ayı başında negatif bir kırılma yaşadı, ancak bu kazançlar hızla tersine döndü.

Geçen ayın başlarında bu trend çizgisi bir kez daha aşıldı. Ardından fiyatlar 0,31 dolar direncinin altında konsolide oldu. Fiyatlar sürekli düşmesine rağmen OBV Ağustos ayından bu yana yükselişte.

Şubat ayındaki kırılma ve ralli ise son derece güçlüydü. Uzun vadede 0,4 dolar kadar derin bir geri çekilme bile piyasa için sağlıklı olabilir. Ancak, alıcılar rahatlamazsa böyle bir geri çekilme gerçekleşmeyebilir. Grafikteki tüm dengesizlikler doldurulmayabilir.

Yukarı yönde, 0,91 dolar ve 1,06 dolar seviyeleri önemli ölçüde daha yüksek zaman dilimi direnç seviyeleri olarak görülüyor. Bu seviyeler arasında, fiyat hareketleri göz önüne alındığında yukarı doğru gerçekleşebilecek bir harekette 1 dolarlık psikolojik direnç seviyesi de yer alıyor.

Kısa Likidasyonları Ralliye Tehdit Mi?

Trende karşı gerçekleştirilen işlemler olağanüstü bir beceri gerektirir ve muazzam kârlar sağlayabilir. Bununla birlikte, bir kripto parada oluşabilecek parabolik görünümler, varlığın düşüşüne karşı alınabilecek en iyi karar da olmayabilir. Coinalyze’deki 1 saatlik grafik, 100 bin doların üzerinde kısa pozisyonun tasfiye edildiği işlem seanslarını göstermekte. Yeşil çubuklarla gösterilen bu tasfiye edilmiş pozisyonlar, varlığı satın almaya ve fiyatları yükseltmeye zorlamış gibi görünüyor.

Öngörülen fonlama oranı da negatifti. Fonlama oranındaki büyük negatif dalgalanmaya 20 Şubat’taki büyük, kararsız mum katkıda bulunmuş olabilir. STX piyasasındaki düşüş görünümüne rağmen, daha fazla kazanç göz ardı edilemez. Zira açık faiz yükseliyor ve yükselen fiyatların yanı sıra duyarlılığın düşüş eğilimini koruduğu sonucuna varılıyor olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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