Altcoin Kralı İçin Kritik Seviyeler: Detaylı Ethereum Grafik Analizi

Kripto para piyasasında teknik analiz, özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcıların devamlı takip etmesi gereken bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Peki yazının yazıldığı sırada 2208 dolar seviyesinden işlem gören Ethereum için teknik analiz bize ne gibi ipuçları veriyor? Detaylı grafik incelemesi ve önemli destek ve direnç seviyeleri ile birlikte inceliyoruz.

Ethereum Günlük Grafik Analizi

Günlük Ethereum grafiğinde dikkat çeken en önemli formasyon yapısı yükselen kanal formasyonu oluyor. Buna göre son yükseliş ivmesinde önemli bir direnç seviyesinde dört gün süren mücadeleyi kaybeden ETH, bu sürecin sonunda önemli bir satış baskısı ile karşılaştı. Son bar oluşumunda ise EMA 21 (yeşil çizgi) seviyesinden destek alan ETH için bu seviyeler çok önemli.

Ethereum grafiğinde takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 2135 / 1991 ve 1868 dolar seviyeleridir. Özellikle son düşüşte önemli bir destek görevi gören 2135 dolar seviyesinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi ETH cephesinde satış baskısının artmasına neden olacaktır.

Ethereum grafiğinde dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 2240 / 2375 ve 2503 dolar seviyeleridir. Özellikle son düşüşün fitilini ateşleyen ve önemli bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkan 2375 dolar seviyesinin üzerinde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi ETH fiyatının ivme kazanmasını sağlayacaktır.

Ethereum Dört Saatlik Grafik Analizi

Ethereum dört saatlik grafikte takip edilmesi gereken en önemli formasyon yapısı yükselen kanal formasyonu oluyor. Buna göre destek çizgisi EMA 200 (kırmızı çizgi) ile kesişen formasyonda ETH fiyatı direnç çizgisi ile birçok temasın ardından bir satış baskısına maruz kalmış. Yaşanan düşüşte ETH’nin destek çizgisine temas etmesi ise olumlu bir senaryoyu öne çıkarıyor.

Ethereum için dört saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 2148 / 2090 ve 2019 dolar seviyeleridir. Özellikle son düşüşte önemli bir görev üstlenen 2148 dolar seviyesinin altında bar kapanışının gerçekleşmesi satış baskısına neden olacaktır.

Dört saatlik Ethereum grafiğinde takip edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 2257 / 2311 ve 2394 dolar seviyeleridir. Özellikle 2394 seviyesinin üzerinde bar kapanışının gerçekleşmesi ETH fiyatının formasyon kırılımı ile ivme kazanmasını sağlayacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.