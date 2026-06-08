Alltoscan (ATS), Token Yakım Mekanizmasını Haziran’da Başlatıyor: Arzda %70’lik Dev Azalma Yolda!

Kripto para piyasasında bir projenin değerini belirleyen en temel unsurlardan biri arz-talep dengesidir. Bu dengeyi yatırımcılar lehine çevirebilecek en güçlü hamlelerden biri ise iyi kurgulanmış bir token yakım mekanizmasıdır. Çoklu blokzincir gezgini ekosisteminin öncü projelerinden Alltoscan (ATS), token ekonomisini köklü biçimde yeniden şekillendirecek önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Alltoscan (ATS), uzun süredir beklenen token yakım mekanizmasını bu Haziran ayında devreye alıyor. Üstelik bu yalnızca sıradan bir yakım etkinliği değil; projenin geleceğini yeniden tanımlayabilecek güçlü bir hiper-deflasyonist sürecin başlangıcı olarak görülüyor.

İlk Yakım 25-30 Haziran Arasında: Hedef Arzı %70 Azaltmak

Alltoscan ekosisteminin yerel token’ı ATS’nin mevcut maksimum arzı 100 milyon adet seviyesinde bulunuyor. Ancak projenin yeni deflasyonist stratejisi kapsamında bu arz, maksimum arz tam olarak 30 milyon adede düşene kadar düzenli şekilde yakılacak. Toplam arzın %70’ini ortadan kaldıracak bu büyük sürecin ilk aşaması 25-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Fark Yaratan Detay: Dolaşımdaki Arz Yakılıyor

Kripto projelerinin çoğu token yakımı duyurduğunda, çoğu zaman kilitli token’ları veya henüz piyasaya sürülmemiş ekosistem fonlarını yakarak sembolik bir hamle yapar. Alltoscan ise bu noktada daha şeffaf ve doğrudan etkili bir model ortaya koyuyor: Yakılacak token’lar, şirketin listeleme gününden bu yana kendi gelirleriyle piyasadan geri satın aldığı token’lardan oluşuyor.

Başka bir ifadeyle Alltoscan, kilitli ve dolaşımda olmayan token’ları yakmak yerine doğrudan piyasadan çekilmiş aktif dolaşımdaki arzı azaltıyor. Bu yaklaşım, borsalardaki ATS arzında hızlı ve somut bir kıtlık etkisi oluşturabilecek güçlü bir katalizör olarak öne çıkıyor.

Mevcut Veriler Ne Söylüyor? Potansiyel Değer Analizi

Alltoscan’ın mevcut finansal göstergelerine bakıldığında, bu yakım mekanizmasının fiyat üzerinde yaratabileceği kaldıraç etkisi daha net görülebiliyor:

Mevcut fiyat: 0,12 dolar

Mevcut piyasa değeri: 9 milyon dolar

Tam seyreltilmiş değerleme: 12 milyon dolar

Tüm zamanların en yüksek seviyesi: 2,5 dolar

Mevcut 9 milyon dolarlık piyasa değeri ve 12 milyon dolarlık tam seyreltilmiş değerleme, projenin sunduğu Web3 altyapısına kıyasla düşük değerlenmiş olabileceğine işaret ediyor. Arzın 100 milyondan 30 milyona düşürülmesi, piyasa değeri sabit kalsa bile token başına teorik değeri matematiksel olarak 3,3 kattan fazla artırıyor. ATS’nin şu anda 2,5 dolarlık zirvesinin yaklaşık %95 altında işlem gördüğü düşünüldüğünde, bu deflasyonist hamle önceki zirvelere dönüş sürecini önemli ölçüde hızlandırabilir.

Geçmiş Token Yakımı Örnekleri Ne Gösteriyor?

Kripto para piyasası, arzın agresif biçimde azaltılmasının fiyatlar üzerinde güçlü etkiler yaratabildiğini gösteren birçok örnekle dolu.

Binance Coin (BNB), Binance’in dönemsel kârlarının bir bölümünü kullanarak piyasadan BNB geri alıp yakmasıyla en bilinen deflasyonist modellerden birini oluşturdu. Bu süreç, BNB’nin birkaç dolarlık seviyelerden 700 doların üzerindeki tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasında önemli rol oynadı.

Shiba Inu (SHIB) tarafında ise Vitalik Buterin’in toplam SHIB arzının %40’tan fazlasını ölü cüzdana göndermesi, projeyi milyarlarca dolarlık piyasa değerine taşıyan tarihi ralliyi tetikleyen gelişmelerden biri oldu.

Alltoscan da benzer bir matematiksel kaldıraçtan yararlanıyor. Ancak burada ek bir güven unsuru bulunuyor: Yakım süreci, spekülatif işlem vergileri yerine şirketin kendi kaynaklarıyla gerçekleştirdiği gerçek piyasa geri alımlarına dayanıyor.

Sonuç: ATS İçin Yeni Bir Dönem Başlıyor

Haziran ayının sonunda başlayacak bu büyük hamleyle Alltoscan (ATS), yalnızca standart bir güncelleme yapmıyor; token ekonomisini mutlak kıtlık temeline dayanan, yatırımcı odaklı yeni bir modele taşıyor. 100 milyon arzdan 30 milyon arza uzanacak yolculuğun ilk adımı Haziran sonunda atılırken, ATS’nin önümüzdeki haftalarda daha fazla dikkat çekmesi bekleniyor. Düşük piyasa değerli ve yüksek potansiyelli projeleri takip eden yatırımcılar için Alltoscan, Haziran ayında izlenmesi gereken dikkat çekici projelerden biri olarak öne çıkıyor.

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