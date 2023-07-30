Ağustos Tahminleri! MATIC, LTC Coin ve DOT Coin Yorumları!

Özet

  • MATIC Coin fiyatı 0,69 doların üzerinde tutunabilirse 0,8 doları hedefleyebilir.
  • LTC Coin için volatiliteyi artıracak halving Perşembe günü gerçekleşecek.
  • DOT Coin cephesinde işler pek yolunda gitmiyor. Fiyat 5,05 doların altına inerse 4,74 dolara düşebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
14:00
30 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin 29.300 dolarlık fiyat alanına neredeyse saplanıp kalmış gibi, fiyat büyük ölçüde yatay hareket ediyor. Altcoinler önemli direnç seviyelerini Ripple haberiyle aştıktan sonra BTC düşüşüyle destek testlerine başladı. Haftalardır sıkışıp kalan fiyat bize sığ volatilitenin sonsuza kadar devam etmeyeceğini hatırlatıyor.

Polygon (MATIC) Yorum Grafik

Polygon son üç gündür hareketli ortalamalar arasında işlem görüyor ve bu da boğalar ile ayılar arasında çekişme sürüyor. Fiyat 50 günlük SMA’nın (0,69 dolar) altına düşerse ayılar kontrolü net biçimde ele geçirmiş olacak. MATIC fiyatı sonrasında 0,65 ve 0,6 dolara kadar düşebilir.

Aksine, fiyat yükselir ve 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarsa, boğaların ayıları alt ettiğini gösterecektir. Bu da 0,80 dolar ve ardından 0,90 dolara doğru bir toparlanma başlatabilir. Yazı hazırlandığı sırada popüler altcoin 0,71 dolar seviyesinde alıcı buluyordu.

Litecoin (LTC) Yorum Grafik

Ağustos geldi çattı ve madencilerin mevcut performansına göre Perşembe günü halving gerçekleşecek. Geçmişte 2 halving daha olmuştu ve blok ödül yarılanmasının ardından fiyat negatif seyretti. LTC Coin bu sefer seriyi bozabilir ve 3 Ağustos tarihiyle birlikte volatilitenin artmasını bekleyebiliriz. Cuma günü gelecek ABD verilerinin kripto lehine olması halinde genel piyasa yükselişi başlarsa LTC Coin halving etkisiyle daha yukarılara tırmanabilir.

Fiyata dönecek olursak, Litecoin toparlanmaya çalışıyor. Boğalar şimdilik 20 günlük EMA’da (92 dolar) direnci aşmayı başardı. Fiyat 20 günlük EMA’dan aşağı döner ve 87 doların altına düşerse 81 dolar hedeflenebilir. Ancak halving etkisiyle yükseliş devam ederse 96 dolarlık zayıf direncin ardından 106 ve 120 dolar hedeflenebilir. Yazı hazırlandığı sırada fiyat 94 dolara yükselmişti.

Polkadot (DOT)

Salı günü Lido DAO, DOT ve KSM için staking programını sonlandıracak. Bu fiyata negatif etki edebilir. Diğer taraftan popüler altcoin yazı hazırlandığı sırada 5,25 dolardan alıcı buluyordu. Boğalar son üç günde Polkadot‘u defalarca 20 günlük EMA’nın (5,24 dolar) üzerine çıkarıp orada tutmak için mücadele etti. Ancak başarılı olamadılar.

Satıcılar fiyatı 50 günlük SMA’nın (5,05 dolar) altına çekerek pozisyonlarını daha da güçlendirmeye çalışacak. Bunu başarırlarsa, DOT/USDT çifti bir sonraki destek olan 4,74 dolar ve ardından 4,65 dolara düşebilir. Haber akışı düşüşü desteklese de sürpriz yükselişte 5,64 dolar hedeflenebilir.

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