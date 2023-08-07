Yaptığı uzun vadeli fiyat çağrılarıyla tanınan kripto para analisti ve trader’ı Rekt Capital, Bitcoin‘in (BTC) ay içinde daha düşük seviyelere gidebileceğine dönük bir sinyal verdiği öngörüsüyle yatırımcıları uyardı. Analistin öngörüsü özellikle altcoin yatırımcılarını yakından ilgilendiriyor.

Analistin Bitcoin İçin Ortaya Koyduğu 2 Düşüş Senaryosu

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Rekt Capital, en büyük kripto paranın blok ödülü yarılanmarından önceki Ağustos ayında genelde aşağı yönde hareket etme eğilimi gösterdiğine dikkat çekerek düşüş beklediğini açıkladı. Analist ayrıca BTC’nin Göreceli Güç Endeksi‘nin (RSI) haftalık zaman diliminde düşüş eğilimi gösteriyor olabileceğini ve bunun da Bitcoin için momentumun azaldığını gösterdiğine dikkat çekti. Rekt Capital’e göre, düşüş sinyalinin gerçekleşmesi halinde Bitcoin’in fiyatı 24 bin dolara kadar düşebilir:

BTC’de haftalık zaman dilimi fiyat grafiğinde potansiyel düşüş kırılması oluşuyor. Eğer yaklaşık 29 bin 250 dolar direnç olarak hareket edecek olursa bu ayı ayrışmasının gerçekleşme ihtimali daha yüksek olacak. Bu gerçekleşirse Ağustos ayında ne olması beklenebilir? Blok ödülü yarılanması öncesi yıllara (2015 ve 2019) bakıldığında, blok ödülü yarılanmasından önceki Ağustos aylarında hep düşüş olduğu görülüyor. Ne de olsa 2023 şu anda blok ödülü yarılanması öncesindeki yıl. Eğer en büyük kripto para Ağustos 2016’teki düşüşünü tekrarlayacak olursa fiyat yüzde 18 düşüşle yaklaşık 24 bin dolara düşebilir. Ya da Ağustos 2019’daki düşüşünü tekrarlarsa fiyat yaklaşık yüzde 4 düşüşle yaklaşık 28 bin dolara kadar düşebilir.

Analistin Bitcoin için ortaya koyduğu iki düşüş senaryosu da altcoinler’deki kayıpların artabileceği ve yeni dip seviyelere doğru hareket edebileceklerini gösteriyor oluşu ile özellikle altcoin yatırımcıları için kritik.

Bitcoin’in Yeniden Yükselişe Geçmesi İçin Bu 2 Şeyden Birisi Olmalı

Rekt Capital’e göre, geçmişteki eğilimler Bitcoin’in fiyatının düşeceğinin garanti olduğunu göstermiyor. Analist, Bitcoin’in kilit 29 bin 250 dolar seviyesini geçmesi halinde ya da RSI’nın düşen direnç trend çizgisini kırması halinde düşüş trendinden çıkacağını söyledi:

29 bin 250 dolar seviyesi yeniden direnç olarak hareket ediyor. Bu durum devam edecek olursa haftalık zaman diliminde düşüş trendinin gerçekleşme ihtimali daha yüksek olacaktır. Bununla birlikte, fiyat destek olarak yaklaşık 29 bin 250 doları geri geçer ya da RSI düşüş trendini kıracak olursa düşüş senaryosu geçersiz olacaktır.

Bu yazının hazırlandığı sırada BTC‘nin fiyatı analistin kilit seviye olarak işaret ettiği yaklaşık 29 bin 250 dolar seviyesinin altında, 29 bin 31 dolardan işlem görüyor.