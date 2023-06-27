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Popüler kripto para analisti bugün açıklanacak veriye dikkat çekmiş ve volatilite yaklaşıyor demişti. Veri açıklandı. Bitcoin fiyatı yaklaşık 1 saat önce açıklanan konut fiyat endeksi verisinin ardından yükselişini durdurdu. Satışların sebebi aylık bazda artışın devam ediyor olması. Peki bundan sonra ne olacak?

Kripto Analisti Dikkat Demişti

CryptoMichNL kullanıcı adıyla düzenli tahminlerde bulunan popüler analist Michael Poppe bugün 17:00’da açıklanacak veriye dikkat çekmişti. CB Tüketici Güveni verisi ekonominin güncel durumuna dair önemli sinyaller veriyor. Fed’in faiz artışını da dolaylı yoldan etkileyebilecek veriyle ilgili Poppe sabah 10:03’te şunları söylemişti;

“Planlar Bitcoin için aynı kalıyor. Tercihen düşük seviyelerin süpürüldüğünü görmek isterim. Aksi takdirde, 30,5 bin dolarlık bir dönüşe bakıyor olurdum. Bugün saat 16.00’da (TR saatiyle 17:00) Tüketici Güveni günü!”

Poppe bu paylaşımı yaptıktan sonra BTC 30.700 doları aşmış olsa da konut fiyatlarındaki artışı yansıtan verilerle düşüşe geçti.

Ünlü analist yukarıdaki grafiği paylaşmıştı.

Tüketici Güven Endeksi Açıklandı

Analistin de dikkat çektiği veri yaklaşık 1 dakika önce açıklandı. Veri beklenti üstü geldi ve 109,7 olarak açıklandı. Tüketici güvenin yüksek gelmesi ekonomide güncel durumun daha iyiye gittiğini gösteriyor. PMI verilerindeki artış, ücret artışları, konut fiyatlarındaki artış derken makro cephede veriler pek kripto lehine olumlu gelmiyor. Diğer taraftan aynı dakikalarda Fidelity dedikodusuna rağmen BTC fiyatı 31.000 dolara yaklaştıktan sonra hızla düşmeye başladı.

Temmuz ayında gelecek veriler Fed’in faiz kararı beklentisiyle kripto üzerindeki baskıyı artırabilir. Şimdilik makro cephede işler istenen gibi gitmiyor.

Piyasadaki yaygın görüş BlackRock hamlesinin ardından makro cephedeki gelişmelerin BTC tarafından pek umursanmayacağı yönünde. Temmuz ayı bu görüşün doğru olup olmadığını bize yaşayarak anlama fırsatı verecek.

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada son düşüşün ardından toparlanmaya başladı ve 30.800 dolara yakın. İlerleyen saatlerde makro cephede volatiliteyi tetikleyecek başka bir gelişme beklenmiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.