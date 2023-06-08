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  •   ABD’nin Ardından Avrupa Birliği de Boş Durmuyor! BEUC Kripto Paraları Hedef Aldı!

ABD’nin Ardından Avrupa Birliği de Boş Durmuyor! BEUC Kripto Paraları Hedef Aldı!

Özet

  • Avrupa Tüketici Örgütü (BEUC) kripto reklamların riski konusunu AB Meclisine taşıdı.
  • Örtülü reklamlar kripto para yatırımcılarının birikimlerini tehdit ediyor.
  • BEUC aldatıcı reklamlar konusunda harekete geçilmesini istiyor.
22:20
8 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı ABD merkezli saldırılara rağmen henüz endişe edilen büyük düşüşü başlatmadı. BTC 26.500 dolara yakın. Diğer taraftan kriptoya karşı saldırgan duruş sadece ABD’ye özgü değil. Belli konularda haklı olsa da BEUC da kripto paraları hedef alan bir adım attı. Sorun ne, yatırımcıları neler bekliyor?

Kripto Para Reklamları Hedefte

Avrupa Tüketici Örgütü (BEUC), 8 Haziran’da Avrupa Komisyonu’na, kripto varlıklarının yanıltıcı tanıtımını kolaylaştırdığı için bir dizi sosyal medya platformuna karşı şikayette bulundu. Avrupa’nın en büyük tüketici hakları grubu BEUC, sosyal medyadaki yanıltıcı kripto reklamlarını (bir kısmında haklı olarak) şikayet ettiği için yeni bir sürecin başladığını görebiliriz.

BEUC, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter ve diğerleri gibi popüler sosyal platformlardaki kripto pazarlamacılarının kripto varlıkları için yanıltıcı tanıtım stratejileri izlediklerini ve tüketicileri ciddi risklere maruz bıraktıklarını iddia etti. Bu “finfluencer’lar” daha genç bir kitle için “önemli bir bilgi kaynağı” ifadesini de kullandı.

Özellikle gizli reklamlar ülkemizdeki kripto para yatırımcılarının da karşı karşıya kaldığı ciddi bir risktir. Reklam alan kullanıcılar bunu belirtmediği için takipleri ilgili paylaşımların aslında ücretli gönderiler olduğunu fark etmiyor. Böylece çoğu zaman vaatlerini yerine getiremeyecek projelere sadece reklama maruz kaldıkları için yatırım yapıyorlar.

Kripto Para Reklamları Kısıtlansın

Grup, kripto varlıklarının henüz yeni Kripto Varlıkları Piyasası (MiCA) düzenlemeleri kapsamında düzenlenmediği için tüketicilerin herhangi bir özel yasa tarafından korunmadığını söylüyor. BEUC, 32 ülkeden 46 bağımsız tüketici örgütü için bir şemsiye grup olup, Avrupa’nın en büyük tüketici hakları grubudur.

Tüketici hakları grubu, AB’de mevcut bir yasal tedbir olan Haksız Ticari Uygulamalar Direktifinin (UCPD) uygulanmasını talep etti. Ayrıca, Tüketiciyi Koruma İşbirliği Ağı’nın (CPCN), finansal hizmetler için Avrupa Denetim Otoriteleri (ESA’lar) ile işbirliği içinde, bu konudaki uygulama eylemine öncülük edebileceğini önermektedir.

Dünya Ekonomik Forumu Mart ayında AB ülkelerinde kripto para biriminin popülaritesini vurgulayan bir rapor yayınladı. Slovenya, Hırvatistan ve Lüksemburg, kripto popülaritesi açısından önde gelen AB ülkeleridir.

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