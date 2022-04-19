ABD’li yatırımcı Chamath Palihapitiya, yakın zamanlı katıldığı bir Podcast röportajında, blockchain ekosistemindeki projelerin temel önermelerinin heyecan verici olduğunu ve Solana’nın ilerleyen dönemlerde küresel ödeme endüstrisinde oldukça önemli bir rol üstelenebileceğini dile getirdi.

ABD’li Yatırımcıdan Solana Değerlendirmesi

Yakın zamanlı katıldığı bir Podcast röportajında ABD’li yatırımcı Chamath Palihapitiya, Solana’nın potansiyeli ile ilgili fikirlerini paylaştı. Palihapitiya, blockchain ekosistemindeki projelerindeki temel önermelerin oldukça heyecan verici olduğunu ifade etti. Genel itibarıyla blockchain ağlarının çalışma prensiplerine değinen Palihapitiya, Solana‘nın ilerleyen dönemlerde küresel ödeme endüstrisinde oldukça önemli bir rol üstlenebileceğine yönelik düşüncelerini de sözlerine ekledi.

Yakın zamanda Bank of America’nın dijital varlık stratejisti de Solana ile ilgili benzer fikirler paylaştı. Bank of America dijital varlık stratejisti Alkesh Shah, Solana’nın çeşitli güvenlik problemlerine rağmen ölçeklenebilirlik sayesinde ilerleyen dönemlerde kripto ekosisteminin Visa’sı olabileceğini öne sürdü. Shah, Solana’nın düşük işlem ücretleri ve yüksek işlem hızı ile Ethereum’a kıyasla kullanım kolaylığını sunmasının oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

Solana Ağında Meydana Gelen Problemler

Solana’nın mevut durumda DeFi ekosistemindeki pazar payının yükselişte olmasına karşın, konuya ilişkin pek çok uzman isim, Solana ağının merkeziyetsizlik ve güvenlik konusundaki problemlerinden dolayı bu yükselişin geçici olduğunu düşünüyor. Birçok uzman isim Ethereum ağındaki yüksek işlem ücretleri sorununun, ilerleyen dönemlerde çözülebileceğini ifade ederek Solana ağında geçmişte pek çok kez meydana gelen ve saatlerce süren ağ kesintilerine işaret ediyor ve Ethereum‘un uzun vadede yeniden pazar hakimiyetini ele alabileceğini savunuyor.