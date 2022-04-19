X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  •   ABD’li Yatırımcıdan “Solana” Değerlendirmesi: “Küresel Ödeme Endüstrisinde Önemli Bir Rol Üstlenebilir!”

ABD’li Yatırımcıdan “Solana” Değerlendirmesi: “Küresel Ödeme Endüstrisinde Önemli Bir Rol Üstlenebilir!”

ABD'li yatırımcı Chamath Palihapitiya, Solana'nın ilerleyen dönemlerde küresel ödeme endüstrisinde önemli bir rol üstelenebileceğini dile getirdi.
13:00
19 Nisan 2022
Yazar: Ali Eren Girişken

ABD’li yatırımcı Chamath Palihapitiya, yakın zamanlı katıldığı bir Podcast röportajında, blockchain ekosistemindeki projelerin temel önermelerinin heyecan verici olduğunu ve Solana’nın ilerleyen dönemlerde küresel ödeme endüstrisinde oldukça önemli bir rol üstelenebileceğini dile getirdi.

ABD’li Yatırımcıdan Solana Değerlendirmesi

Yakın zamanlı katıldığı bir Podcast röportajında ABD’li yatırımcı Chamath Palihapitiya, Solana’nın potansiyeli ile ilgili fikirlerini paylaştı. Palihapitiya, blockchain ekosistemindeki projelerindeki temel önermelerin oldukça heyecan verici olduğunu ifade etti. Genel itibarıyla blockchain ağlarının çalışma prensiplerine değinen Palihapitiya, Solana‘nın ilerleyen dönemlerde küresel ödeme endüstrisinde oldukça önemli bir rol üstlenebileceğine yönelik düşüncelerini de sözlerine ekledi.

Yakın zamanda Bank of America’nın dijital varlık stratejisti de Solana ile ilgili benzer fikirler paylaştı. Bank of America dijital varlık stratejisti Alkesh Shah, Solana’nın çeşitli güvenlik problemlerine rağmen ölçeklenebilirlik sayesinde ilerleyen dönemlerde kripto ekosisteminin Visa’sı olabileceğini öne sürdü. Shah, Solana’nın düşük işlem ücretleri ve yüksek işlem hızı ile Ethereum’a kıyasla kullanım kolaylığını sunmasının oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

Solana Ağında Meydana Gelen Problemler

Solana’nın mevut durumda DeFi ekosistemindeki pazar payının yükselişte olmasına karşın, konuya ilişkin pek çok uzman isim, Solana ağının merkeziyetsizlik ve güvenlik konusundaki problemlerinden dolayı bu yükselişin geçici olduğunu düşünüyor. Birçok uzman isim Ethereum ağındaki yüksek işlem ücretleri sorununun, ilerleyen dönemlerde çözülebileceğini ifade ederek Solana ağında geçmişte pek çok kez meydana gelen ve saatlerce süren ağ kesintilerine işaret ediyor ve Ethereum‘un uzun vadede yeniden pazar hakimiyetini ele alabileceğini savunuyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Bu Gelişmelerle Solana (SOL)’u Piyasadan Silebilir!
Ethereum (ETH) Bu Gelişmelerle Solana (SOL)’u Piyasadan Silebilir!
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
İlgili Yazılar
Terra (LUNA), Solana ve Shiba Coin Yorumları!
Terra (LUNA), Solana ve Shiba Coin Yorumları!
Ethereum (ETH) Rakibi Altcoine Övgüler Dizdi! Ralli Bekliyor!
Ethereum (ETH) Rakibi Altcoine Övgüler Dizdi! Ralli Bekliyor!
AVAX ve XRP Değil Bu Altcoin Ralli Sinyalleri Veriyor!
AVAX ve XRP Değil Bu Altcoin Ralli Sinyalleri Veriyor!
Solana Topluluğuna Müjde! Aylar Sonra Nihayet!
Solana Topluluğuna Müjde! Aylar Sonra Nihayet!
Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve Avalanche (AVAX) için 5 Yıllık Tahmin!
Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve Avalanche (AVAX) için 5 Yıllık Tahmin!
Solana (SOL) ve Bu Altcoin Yeni ATH’lere Hazır!
Solana (SOL) ve Bu Altcoin Yeni ATH’lere Hazır!
Önemli Gelişme: Solana Ağındaki NFT’ler Hızla Değerlenebilir!
Önemli Gelişme: Solana Ağındaki NFT’ler Hızla Değerlenebilir!
Kurumsalların Tercih Ettiği 10 Altcoin! ETH Rakibi Atağa Geçti!
Kurumsalların Tercih Ettiği 10 Altcoin! ETH Rakibi Atağa Geçti!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Bu NFT Koleksiyonu Patladı! Koleksiyonun Kısa Zamandaki Başarısı Dikkat Çekiyor
Bu NFT Koleksiyonu Patladı! Koleksiyonun Kısa Zamandaki Başarısı Dikkat Çekiyor
Müzik NFT’si Alanında Kimler Var: Snoop Dogg Neler Yapıyor?
NFT Sektöründe Önemli Gelişmeler Yaşanıyor! İşte Otomobil Devi'nin NFT Hamlesi
NFT Sektöründe Önemli Gelişmeler Yaşanıyor! İşte Otomobil Devi’nin NFT Hamlesi
Ben Sadece Bir JPEG Değilim!
Son Teknik Analizler
Gala Coin, Waves Coin ve Zilliqa Coin Yorumları!
Ethereum (ETH), XRP Fiyatı, ADA Coin ve Solana Coin Grafik!
Zilliqa (ZIL) Boğalarının Yeni ATH İçin Buna İhtiyacı Var!
XRP, Zilliqa (ZIL), Dogecoin ve Polkadot Fiyat Analizi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Altcoin Hacklendi! Saatli Bombalar Patlıyor!
2022 İlk Çeyrek DeFi Raporu! İkinci Çeyrek Beklentileri Neler?
Yüzde 200 Artabilir! 2 DeFi Altcoin İçin Ralli Bekliyor!
En İyi 3 DeFi Altcoin 100x Yapabilir! Craig Percoco Konuştu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022