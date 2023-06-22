Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) gün içerisinde 30.000 dolar üzerine çıkıp yeniden bunun altına çekildi. Piyasalardaki bu belirsizlik ise ABD’den gelecek olan kritik veriden kaynaklanıyor olabilir. Özellikle ABD’deki birçok veriyi etkilemesi beklenen işsizlik rakamları, BTC için de oynaklığa sebep oluyor. Beklenen veri ise sonunda açıklandı ve BTC fiyatı buna net bir tepki vermeyip, yatay olarak devam etti.

ABD İşsizlik Verileri Açıklandı

ABD’den beklenen işsizlik haklarından yararlanma başvuruları sayısı 260.000 olarak ön plana çıkarılırken daha öncekinin 262.000 olduğu biliniyor. Yapılan son dakika açıklaması ile ise bunun 264.000 olduğu duyuruldu.

Peki söz konusu veri tam olarak kripto para sektörüne ve piyasalara nasıl etki edebilir? İşsizliğe dair veriler kesinlikle istihdam ve devamında diğer endeksleri etkileyecektir. Özellikle işsizlik verilerinin beklentinin altında gelmesi, dolaylı yoldan tüketici enflasyonunun bile düşebileceğine işaret ediyor. ABD’deki işsizlik başvurularının beklentilerin altında gelmesi, ekonominin sağlıklı olduğuna ve işsizlik oranının düştüğüne dair önemli bir kanıttır. Bu durum, işgücü piyasasında daha fazla istikrar ve genel ekonomik büyüme anlamına gelebilir. Ekonomik büyüme ise geleneksel piyasalar ve hisse senetleri için olumlu bir haber olarak görülebilir. Ancak veriler beklentinin üzerinde geldi ve geleneksel piyasalar için bunun kötü bir durum olduğu söylenebilir.

ABD İşsizlik Verilerinin BTC Fiyatına Etkisi

Kripto para sektörünün de normal şartlarda bundan olumlu etkilenmesi beklenirken, henüz çok yeni bir varlık sınıfı olan kripto paralar için net konuşmak güç olabilir. Bitcoin ve kripto paraların geleneksel piyasalarla arasındaki ters korelasyon ise orta vadede bu veriden kaynaklı yükselişe bile sebep olabilir. Ekonomik durumun henüz beklenen iyi sinyalleri vermemesi, bir diğer taraftan ise risk iştahının artmasını engellediği için BTC için olumsuz sonuçlanma olasılığına da sahip.

ABD ekonomisinin genel büyümesi, daha güçlü bir ABD doları anlamına geldiği için de burada BTC’nin hanesine bir eksi değer daha yazılması mümkün olabilir. Bütün bu ihtimaller dahilinde BTC fiyatının orta vadede yönünü tahmin etmek imkansız olsa da son günlerde gelen iyi haberler kesinlikle zincirleme etki yaratabilir. BlackRock gibi dev şirketlerin Bitcoin ETF‘i için harekete geçmesi, ekonomik büyüme ile birlikte BTC’ye yarayabilir.