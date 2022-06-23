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ABD’de Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Kritik Gelişme: Tehlike Çanları Çalıyor!

Uzmanlara göre, kripto para piyasasının yeniden palazlanması için kurumsal yatırım şart. Ancak, regülasyon eksikliği ve SEC'in sektör üzerine karabulut gibi çökmesi nedeniyle kurumlar Bitcoin'den uzak durmayı tercih ediyor. Bununla birlikte, regülasyonun kapsamı ve içeriğine dair belirsizlik ise en büyük sorun haline geldi.
14:45
23 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Uzmanlara göre, kripto para piyasasının yeniden palazlanması için kurumsal yatırım şart. Ancak, regülasyon eksikliği ve SEC’in sektör üzerine karabulut gibi çökmesi nedeniyle kurumlar Bitcoin’den uzak durmayı tercih ediyor. Bununla birlikte, regülasyonun kapsamı ve içeriğine dair belirsizlik ise en büyük sorun haline geldi.

Yasa Tasarısı Önerisi: Bitcoin, Altcoin’lerden Ayrı Tutulmalı!

Demokrat senatör Kirsten Gillibrand ve Cumhuriyetçi senatör Cynthia Lummis tarafından tanıtılan ”’Sorumlu Mali İnovasyon Yasası” kamuoyuna sunuldu. Kripto para yasa tasarısı bu ayın başlarında tanıtıldıktan sonra, uzun vadede sektöre fayda sağlayıp sağlayamayacağı konusunda farklı tepkiler geldi. Ancak, ABD’de bugünlerde ilginç bir öneri ortaya atıldı. Son zamanlarda, ayrı bir Bitcoin yasa tasarısı olması gerektiğine dair sesler yükselmeye başladı. Yasa tasarısı, altcoin’lerin çoğunluğunun SEC’in kapsamına girme olasılığı konusunda endişelere neden oldu. Bu arada, senatörler topluluktan feedback istiyorlar. Senatör Lummis Çarşamba günü kripto para yasa tasarısı hakkında şöyle bir tweet paylaştı:

Kripto para endüstrisi bireyler tarafından inşa edildi ve bireyler tarafından sürdürülmeye devam edecek. Bu yüzden Senatör Gillibrand ve ben sektörden ve topluluklardan öneriler istiyoruz. Mevzuatımız hakkında yapıcı düşünceleriniz varsa GitHub’da sesinizi duyurun.

Senatöre yanıt veren bazı kullanıcılar, Bitcoin’in kripto para endüstrisinin geri kalanından ayrı tutulması gerektiğini söyledi. Bir kullanıcı ise Bitcoin‘e özel bir yasa tasarısı oluşturulması gerektiğini ifade etti. Bazı topluluk üyeler, altcoin’lerin Bitcoin’de olmayan risklere sahip olduğunu açıkladı. Altcoin fiyatları ile yakın ilişkisine rağmen, Bitcoin’in risk faktörü ve güvenlik açığı içermediği sık sık dile geirilen bir iddia.

Altcoin’ler, Kayıt Dışı Menkul İddiası

Başka bir kullanıcı ise, Bitcoin’in tek yasal kripto para olduğunu ve tüm altcoin’lerin kayıt dışı bir menkul kıymet olduğunu söyledi. Bazı uzamnlara göre, hükümetin para basımı ve düzenlenmesinden %100 ayrılması gerekiyor. Başka bir kullanıcı ise, Bitcoin’in white paper’ına atıfta bulunarak, Bitcoin’in vergiye tabi bir varlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Kullancıya göre, Bitcoin, eşler arası bir elektronik nakit sisteminden farklı değil. Bu, Bitcoin’i, bir finansal kurumdan geçmeden çevrimiçi ödemeler için elektronik paranın eşler arası bir versiyonu olarak tanımlar.

Tasarı, kripto para şirketlerine katı düzenleyici gereksinimler getirmeyi teklif ediyor. Müşteri dijital varlıkları ile gerçekleştirilen işlemlerin kapsamının bir müşteri sözleşmesinde açıkça belirtilmesini sağlamayı gerektirecek.

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