Ülkenin merkez bankası ve mali düzenleyicisi Singapur Para Otoritesi‘nin (MAS) baş fintech yetkilisi Sopnendu Mohanty, kripto para endüstrisindeki kötü davranışlara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini ve bu tip faaliyetleri ele alırken acımasız davranılacağını söyledi.

“Asla Toleransımız Yok”

Mohanty, Financial Times‘a verdiği demeçte, “Piyasadaki herhangi bir kötü davranışa asla toleransımız yok. Birisi kötü bir şey yaptıysa, acımasız ve amansız bir şekilde sertiz.” ifadelerini kullandı.

Mohanty’nin kripto para endüstrisine dönük dikkat çeken çıkışı, Singapur merkezli Terraform Labs‘ın 40 milyar dolarlık yatırımcı servetini yok eden iki token’ı TerraUSD (UST) ve Terra‘nın (LUNA) çöküşünün neden olduğu çalkantının ardından geldi.

Terra çöküşü, Singapur merkezli bir diğer kripto para şirketi olan hedge fonu Three Arrows Capital’de de krize neden oldu. Fon, LUNA yatırımında önemli kayıplar yaşadı ve hemen ardından gelen piyasa düşüşü ile zorunlu tasfiyeler gördü. Three Arrows Capital şu anda borçlarını ödeyemiyor ve sonuç olarak BlockFi ve Voyager dahil olmak üzere birçok borç veren finansal sorunlarla karşı karşıya. Her iki şirket de yakın zaman önce FTX‘in kardeş şirketi Alameda Research’ten kredi almıştı.

Terra çöküşü, Singapur’un yanı sıra birçok ülkenin tepkisini çekmiş, kripto para düzenlemesi konusunda alarm verilmesine neden oldu. G7 ülkeleri de Terra’nın çöküşünün ardından daha sert kripto para düzenlemesi çağrısında bulunmuştu.

Lisanslandırma Konusunda Titiz Davranılıyor

Öte yandan, MAS’ın kripto para şirketlerine kolayca lisans vermediğini belirten Mohanty, Singapurlu düzenleyicinin kripto para şirketlerine lisans verme sürecinde acı verici derecede yavaş hareket ettiğini ve son derece acımasız bir durum tespit sürecinin uygulandığını iddia etti.

Bugüne kadar MAS’dan yalnızca 14 şirketin kripto para hizmetleri sunmasına onay çıktı. Düzenleyici, bu hafta başında Crypto.com, Genesis ve kripto para ticaret platformu Sparrow‘a prensipte onay verdi.

Genel olarak, Singapur’un kripto para endüstrisine bakış açısında büyük değişikliklikler olduğu gözlemleniyor. Ülke, geçmişte kripto para sektörünün devlerini çekmek için özel çaba göstermiş olsa da son aylarda daha sert bir yaklaşım gösteriyor. Öyle ki, ülkede faaliyet gösteren birçok kripto para şirketi Dubai de dahil olmak üzere diğer ülkelere taşınmak zorunda kaldı.