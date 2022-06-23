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Dev Borsa Coinbase’den Dikkat Çeken Karar: Ticaret Platformu Kapatılıyor

2018 yılında piyasaya sürülen, 250'den fazla kripto paranın listelendiği ve sınırsız işlem hacmine sahip olacak şekilde tasarlanan Coinbase Pro kapatılıyor.
14:05
23 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Coinbase‘in profesyonel ticaret platformu Coinbase Pro, kripto para borsasının hizmetlerinin tamamını tek bir çatı altında toplama çabasının bir sonucu olarak kapatılıyor.

Coinbase Pro Gidiyor, Advanced Trade Geliyor

ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, 22 Haziran’da resmi olarak, tüm gelişmiş ticaret hizmetlerini tek bir birleşik Coinbase hesabına taşımak için Coinbase Pro‘yu kapatacağını duyurdu.

Coinbase Pro’nun hizmetleri, Coinbase’in ana web sitesi Coinbase.com‘da bulunan ve yeni bir ticaret bölümü olan Advanced Trade‘e (Gelişmiş Ticaret) taşınacak. Bölüm ilk olarak 2022’nin Mart ayında açılmış ve trader’ların doğrudan Coinbase’de derinlemesine analiz ve fiili ticaret yapmalarının önünü açmıştı.

Duyuruya göre Advanced Trade, Coinbase Pro ile aynı hacim tabanlı işlem ücretleri ile kullanılabilecek. Hacimlere  veya alım miktarına bağlı olarak, Coinbase’in resmi web sitesindeki verilere göre Coinbase Pro’daki işlem ücretleri yüzde 0 ila yüzde 0,6 arasında değişiyor.

Coinbase Pro’nun Advanced Trade’e taşınması, borsanın Advanced Trade’de yeni güncellemeler sunmaya devam edecek olmasından dolayı önümüzdeki birkaç ay içinde kademeli olarak gerçekleşecek. Coinbase, müşterilerine Coinbase Pro’nun kapatılacağı kesin tarihlerin yakında duyurulacağını belirterek şunları ekledi:

Coinbase Pro’da parası olan müşterilerin paralarını çekmek için herhangi bir işlem yapmaları gerekmiyor. Paralar Coinbase’de güvende olacak. Bu arada, müşteriler Coinbase mobil uygulamasında ve Coinbase.com’da Advanced Trade’i kullanmaya başlayabilirler.

Alım Satım Süreci Basitleşecek

Duyuruya göre, geçiş, profesyonel yatırımcıların gelişmiş ticaret araçlarına erişmelerine ve genel Coinbase özelliklerini tek bir platform çatısı altında kullanmalarına izin vererek Coinbase’deki ticaret sürecini basitleştirmeyi amaçlıyor. Borsa, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

Geçmişte, gelişmiş trader’lar daha derinlemesine ticaret ve analiz için Coinbase Pro’yu kullandılar. Ancak diğer Coinbase özelliklerini kullanmak için birincil Coinbase hesaplarına para aktarmaları gerekiyordu.

2012 yılında piyasaya sürülen Coinbase, halka açık bir şirkettir ve hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para ticaret platformlarından biridir. Şirket, profesyonel yatırımcıları hedefleyen ve genişletilmiş ticaret hizmetlerine odaklanan ve daha fazla kripto para alım satımına imkan sağlayan Coinbase Pro’yu ise 2018’de piyasaya sürmüştü.

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