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ABD Yönetimi Kripto Paralarla İlgili Ne Düşünüyor! Yetkili İsim Açıkladı!

ABD'li yetkililer özellikle stablecoinlerle ilgili konuştu. Kripto para düzenlemesi ne zaman gelir?
21:22
22 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Tüketici Mali Koruma Bürosu (CFPB) direktörü Rohit Chopra bugün önemli açıklamalarda bulundu. Kripto paralar ve özellikle stablecoinler konusunda ABD’nin tutumu yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. ABD yönetimi kripto para piyasası için neler planlıyor? CFPB Direktörü neler söyledi? Kripto para düzenlemeleri ve ABD’nin mevcut pozisyonu hakkında detaylar haberimizde.

ABD Kripto Para Yasağı

Henüz ABD kripto paralarla alakalı net bir yasak kararı almış değil. Tornado Cash gibi mikserlerin kullanımını yasaklamaları hariç bu yönde bir adımları olmadı. Nitekim geçtiğimiz yıl yaptıkları açıklamalarda da Çin’in izinden gitmeyeceğini açıkladılar. Bu kucaklayıcı söylemler birçok kripto para madencisinin Çin’den ABD’ye taşınmasını sağladı. Bitcoin’in küresel hash gücü hızla toparlanması ve Çin yasaklarından önceki seviyelerin de üzerine tırmandı.

Tüketici Mali Koruma Bürosu Direktörü Rohit Chopra aynı zamanda Finansal İstikrar Gözetim Konseyi’nde de yer alıyor ve yaptığı açıklamalar ABD’nin tutumunu anlamamız için önemlidir. Chopra, stablecoinlerin finansal sistemin geri kalanına yönelik riskleri olduğunu ve bunun izlendiğini söyledi.

Ödeme hizmeti sağlayıcıları için bir ticaret grubu olan Elektronik İşlemler Birliği’nin yıllık Washington konferansında konuşan Chopra, stablecoin‘lerle ilgili bir dizi endişeyi sıraladı. Bu, para piyasası fonlarına benzerliklerini ve ödemeler için geniş çapta ve hızlı bir şekilde benimsenmeleri durumunda küresel finansal istikrar üzerindeki etkilerini içeriyordu. CFPB direktörü, Facebook’un desteklediği stablecoin deneyinin düzenleyicileri harekete geçiren ilk hamle olduğunu söyledi.

ABD Kripto Para Düzenlemesi

Stablecoinlerin doğurduğu risk ABD’li yetkiler tarafından kolay biçimde anlatılamıyordu. Neyse ki Do Kwon imdada yetişti. İkinci kez bir algoritmik stablecoin projesi başlattı ve bu sefer girişimi iflas ettiğinde kripto para piyasalarından on milyarlarca dolar silinmişti. Yellen, Gensler ve diğer ABD’li yetkililer tam aradıkları fırsatı buldu. TerraUSD çöküşünün ardından stablecoinlerin acil biçimde düzenlenmesi çağrısında bulundular. Hatta Yellen, 2022 yılı sonuna kadar düzenlemenin tamamlanması gerektiğini söyledi.

Şimdilik ABD stablecoinler, DeFi ve kripto paraların geri kalanı konusunda kapsamlı bir düzenleme açıklamış değil. Biden’ın yürütme emri sonrası gelen raporlar ile süreç devam ediyor. Beklentiler 2023 yılı içinde ABD’nin kripto paralarla alakalı kapsamlı düzenlemeleri açıklaması yönünde. Şimdilik acil görünen konularda (Örneğin Tornado Cash ile kara para aklanması sebebiyle gelen yasak kararı) atılan birkaç adım dışında kripto paralarla ilgili bir yasal çerçeve bulunmuyor.

Fakat SEC şimdiden kripto para projelerini kendilerine kaydolma konusunda davet ediyor. Anlaşılan 2023 yılında kripto paraların ana gündemi regülasyonların getirdiği olumsuzluklar olacak. Gensler’in bu çağrısı önümüzdeki yıl “çağırdık ve gelmediniz, şimdi dava açıyoruz” söylemine evrilebilir.

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