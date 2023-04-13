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Dün tüketici enflasyonu ve bugün de üretici enflasyonu açıklandı. Bununla birlikte işsizliğe dair veriler de geldi. ABD son işsizlik verileriyle nispeten güçlü bir istihdam tablosu çiziyordu. Peki bugün gelen veriler bize ne anlatıyor? Üretici enflasyonu kripto paralar içinde nasıl bir sonuç doğuracak. Merak ettiğiniz ve bilmeniz gereken tüm detayları ele alacağız.

ABD ÜFE Verisi

Amerika Üretici Fiyat Endeksi verisi açıklandı. Üretici enflasyonu direkt olarak tüketicinin hizmet, ürün alım maliyetini etkilediği için yakından izlememiz gereken bir veridir. Eğer TÜFE düşerken ÜFE hızla artmaya devam ediyorsa yakında özellikle mal ve hizmet enflasyonunda artışlar görülebilir. Peki bugün gelen verileri nasıl yorumlamamız gerekiyor?

ÜFE (Aylık) Açıklanan: -0,5% (Beklenti: 0,1% Önceki: -0,1%)

Çekirdek ÜFE (Yıllık) Açıklanan: 3,4% (Beklenti: %3,4 Önceki: 4,8%)

İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları Açıklanan: 239K (Beklenti: 232K Önceki: 228K)

Veriler dünkü gibi tam anlamıyla muhteşem geldi. Dolar endeks 100,8 seviyesine kadar düştü ve Bitcoin 30.000 doların üstünde bulunuyor. İşsizlik başvuruları artıyor ve üretici enflasyonu beklenenden hızlı düşüyor. Bu bize birçok kalemde tüketici enflasyonunun da düşebileceğini gösteriyor.

Kripto Paralar Yorum

Dün ve bugün gelen veriler Fed’in istediği cinstendi. Bundan dolayı önümüzdeki günlerde kripto paraların olumlu verilere tepki vermesi muhtemeldir. Fed’in faiz tavanına yaklaştığı bir ortamda enflasyon verilerinin beklenti altı geliyor olması son derece pozitif bir gelişme. Tek problem OPEC+ kararıyla 80 doların üstüne çıkan petrol ve eğer bu konuda da doları enflasyonu destekleyici adımlar görürsek boğa sezonunun resmen başladığını görebiliriz.

Önümüzdeki yıl Bitcoin halving’i var ve Fed muhtemelen halving öncesinde birkaç toplantıda faizleri indirmiş olacak. Geçtiğimiz yılın kaotik ortamında ciddi kayıplar yaşayan ancak pes etmeyen yatırımcılar bugünlerde tatmin edici ödüller almaya hazırlanıyor. Bitcoin için kısa vadede 32.000 dolar üzeri önemli bir direnç bölgesidir. ETH, BTC karşısında günlükte %6 değer kazandı ancak daha fazlasına ihtiyacı var. Merge ile bağlantılı en büyük son yükseltme de tamamlandı. Bundan sonra ETH için 2.500 dolar orta vadede uçuk bir hedef olmayacaktır.

Elbette kripto paralar öngörülemezdir ve harika gelen verilere rağmen fiyatlar düşebilir.