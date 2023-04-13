Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   ABD ÜFE ve İşsizlik Verisi Şimdi Açıklandı! Bitcoin ve Altcoinler Yükselecek Mi?

ABD ÜFE ve İşsizlik Verisi Şimdi Açıklandı! Bitcoin ve Altcoinler Yükselecek Mi?

Kripto para yatırımcılarının heyecanla beklediği iki veri daha açıklandı.
15:33
13 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dün tüketici enflasyonu ve bugün de üretici enflasyonu açıklandı. Bununla birlikte işsizliğe dair veriler de geldi. ABD son işsizlik verileriyle nispeten güçlü bir istihdam tablosu çiziyordu. Peki bugün gelen veriler bize ne anlatıyor? Üretici enflasyonu kripto paralar içinde nasıl bir sonuç doğuracak. Merak ettiğiniz ve bilmeniz gereken tüm detayları ele alacağız.

ABD ÜFE Verisi

Amerika Üretici Fiyat Endeksi verisi açıklandı. Üretici enflasyonu direkt olarak tüketicinin hizmet, ürün alım maliyetini etkilediği için yakından izlememiz gereken bir veridir. Eğer TÜFE düşerken ÜFE hızla artmaya devam ediyorsa yakında özellikle mal ve hizmet enflasyonunda artışlar görülebilir. Peki bugün gelen verileri nasıl yorumlamamız gerekiyor?

  • ÜFE (Aylık) Açıklanan: -0,5% (Beklenti: 0,1% Önceki: -0,1%)
  • Çekirdek ÜFE (Yıllık) Açıklanan: 3,4% (Beklenti: %3,4 Önceki: 4,8%)
  • İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları Açıklanan: 239K (Beklenti: 232K Önceki: 228K)

Veriler dünkü gibi tam anlamıyla muhteşem geldi. Dolar endeks 100,8 seviyesine kadar düştü ve Bitcoin 30.000 doların üstünde bulunuyor. İşsizlik başvuruları artıyor ve üretici enflasyonu beklenenden hızlı düşüyor. Bu bize birçok kalemde tüketici enflasyonunun da düşebileceğini gösteriyor.

Kripto Paralar Yorum

Dün ve bugün gelen veriler Fed’in istediği cinstendi. Bundan dolayı önümüzdeki günlerde kripto paraların olumlu verilere tepki vermesi muhtemeldir. Fed’in faiz tavanına yaklaştığı bir ortamda enflasyon verilerinin beklenti altı geliyor olması son derece pozitif bir gelişme. Tek problem OPEC+ kararıyla 80 doların üstüne çıkan petrol ve eğer bu konuda da doları enflasyonu destekleyici adımlar görürsek boğa sezonunun resmen başladığını görebiliriz.

Önümüzdeki yıl Bitcoin halving’i var ve Fed muhtemelen halving öncesinde birkaç toplantıda faizleri indirmiş olacak. Geçtiğimiz yılın kaotik ortamında ciddi kayıplar yaşayan ancak pes etmeyen yatırımcılar bugünlerde tatmin edici ödüller almaya hazırlanıyor. Bitcoin için kısa vadede 32.000 dolar üzeri önemli bir direnç bölgesidir. ETH, BTC karşısında günlükte %6 değer kazandı ancak daha fazlasına ihtiyacı var. Merge ile bağlantılı en büyük son yükseltme de tamamlandı. Bundan sonra ETH için 2.500 dolar orta vadede uçuk bir hedef olmayacaktır.

Elbette kripto paralar öngörülemezdir ve harika gelen verilere rağmen fiyatlar düşebilir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Sır Cinayetin Gizemi Çözülüyor! Katilini Tanıyordu! Cash App Kurucusu Öldürüldü! Sıradaki Kim?
Sır Cinayetin Gizemi Çözülüyor! Katilini Tanıyordu! Cash App Kurucusu Öldürüldü! Sıradaki Kim?
Christopher Perkins: Kripto Sektöründe 7.200.000.000 Dolarlık Fırsat Var!
Christopher Perkins: Kripto Sektöründe 7.200.000.000 Dolarlık Fırsat Var!
Luna Classic (LUNC) İçin Yükseliş Vakti Mi? İşte Grafikleriyle Luna Classic’in Son Durumu!
Luna Classic (LUNC) İçin Yükseliş Vakti Mi? İşte Grafikleriyle Luna Classic’in Son Durumu!
3 Kanıt Var! 2 Ay İçinde Arbitrum (ARB) Coin Fiyatı Burada Olacak!
3 Kanıt Var! 2 Ay İçinde Arbitrum (ARB) Coin Fiyatı Burada Olacak!
Yeni Airdrop Müjdesi Şimdi Geldi! 5 Kriter Var, Kazanmış Olabilirsiniz! Hangi Altcoin, Ne Zaman?
Yeni Airdrop Müjdesi Şimdi Geldi! 5 Kriter Var, Kazanmış Olabilirsiniz! Hangi Altcoin, Ne Zaman?
25 Yıllık Tecrübe Bitcoin Öngörüsünü Yineledi! İnanması Çok Güç Fakat O Seviyeler Geliyor!
25 Yıllık Tecrübe Bitcoin Öngörüsünü Yineledi! İnanması Çok Güç Fakat O Seviyeler Geliyor!
İlk 10 Kripto Para İçerisinde Kral O! Yatırımcısını En Çok Bu Altcoin Mutlu Etti! Tam Yüzde 40 Arttı!
İlk 10 Kripto Para İçerisinde Kral O! Yatırımcısını En Çok Bu Altcoin Mutlu Etti! Tam Yüzde 40 Arttı!
Uzun Lafın Kısası! Bitcoin (BTC) ve Altcoinler Buraya Gidiyor! İşte Kanıtlar!
Uzun Lafın Kısası! Bitcoin (BTC) ve Altcoinler Buraya Gidiyor! İşte Kanıtlar!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bu Altcoin’de Boğalar Şova Başladı! Fiyat İlk Çeyreğin Zirvesinin Üzerine Çıktı!
3 Kanıt Var! 2 Ay İçinde Arbitrum (ARB) Coin Fiyatı Burada Olacak!
Her An Başlayabilir! Ripple (XRP), AVAX ve CEEK Yorum!
Ethereum (ETH) Fiyat Hedefi Belli Oldu! Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Altcoin Hedefleri!
Uyarıyorum Pişman Olmayın Dedi! 6 Kıdemli Kripto Analistinin Görüşleri!
Güncel NFT Haberleri
Web3 ve NFT’nin Geleceği! Yeni İnternet Anlatısında İlginç Tezat!
Blur Token Çakılacak Mı? İkili Arasındaki Rekabet Kızışıyor! NFT Altcoini İçin Kritik Gelişme!
Hafta Başında Lansmanı Yapılan OpenSea Pro’ya Büyük İlgi! Nefesi Blur’un Ensesinde!
Kritik Veriler ve Metrikler Düşüşte: NFT Furyası Sona mı Eriyor?
Çılgın Yükseliş! Yüzde 200 Arttı! İşte Bu Donald Trump Etkisi! Eski Başkan Piyasayı Hareketlendirdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Dex Borsa Nasıl Kullanılır?
DEX Borsa Nedir?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023