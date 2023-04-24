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  •   ABD SEC’e Bir Darbe Daha! Temsilciler Meclisindeki Kripto Yasasında Son Durum!

ABD SEC’e Bir Darbe Daha! Temsilciler Meclisindeki Kripto Yasasında Son Durum!

Gensler geçtiğimiz hafta attığı soğuk terlerin bedelini ödeyecek. Herkesi hayal kırıklığına uğratmıştı.
23:23
24 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Gensler tarafından yönetilen SEC son zamanlarda kripto paralara karşı çok daha agresif ve negatif bir tutum sergilemeye başladı. Halbuki Gensler ilk geldiği dönemde insanlar MIT’de verdiği Bitcoin ve blockchain derslerine aldanıp onun sektörün anlayabileceğini ummuştu. Tam bir hayal kırıklığı oldu ve Gensler inovasyonu yaptırımlarla terbiye etmeye çalıştı. Bu üzücü ancak bu ayrımcılığı gören başkaları da var. Üstelik yetki sahibiler.

Kripto Para Yasası

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun kripto konusundaki tutumundan bıkan Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçiler harekete geçti. Gensler geçtiğimiz hafta Temsilciler Meclisindeki ifadesinde soğuk terler döktü. Stabilcoinler için kapsamlı bir çerçeve üzerinde müzakereler devam ederken kamuoyuna açıklanan taslak, SEC’in dijital varlık altyapı şirketi Paxos ve uluslararası kripto borsası Binance’ın ortak ürünü BUSD’ye yönelik soruşturmasının ortasında geldi. Şu anda yazıldığı şekliyle tasarı, stablecoinler üzerindeki yetkiyi federal ve eyalet banka ve kredi birliği düzenleyicilerine devredecek.

İki partili görüşmelerin daha önce durduğu yerden farklı olarak, tasarı artık algoritmik stablecoinlere dokunulmayacak. Üstelik CBDC çalışması da artık zorunlu kılınmıyor. Bunun yerine tasarı, ödemeler için kullanılan stablecoinlere dar bir şekilde odaklanacak ve ABD’deki dijital varlık piyasalarını yönetecek mevzuata eşlik edecek bir parça olması amaçlanıyor.

Eğer taslak son haliyle geçerse stablecoin ihraççıları kısa vadeli Hazine bonosu veya birebir dolar tutmak zorunda olacak.

SEC Tokadı Yedi

SEC‘in rolünü sınırlama hamlesi, hem sektör yöneticileri hem de kongre Cumhuriyetçileri SEC Başkanı Gary Gensler’in dijital varlıklara yönelik yaklaşımını eleştirdiği için pek de sürpriz olmadı. Arkansaslı Cumhuriyetçi French Hill geçen hafta SEC’in dijital varlıklara, özellikle de stablecoinlere yönelik yaklaşımında hayal kırıklığı yaşadığını söylemişti. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Başkanı Patrick McHenry, diğerlerinin yanı sıra, ETH’nin bir menkul kıymet mi yoksa bir emtia mı olduğuna inanıp inanmadığı konusunda netlik eksikliği nedeniyle Gensler ile hayal kırıklığına uğradı. SEC başkanının stabilcoinler üzerindeki yargı yetkisi iddiası da hayal kırıklığını artırdı.

Sektör savunucuları, Gensler’in geçen yıl McHenry, Temsilci Maxine Waters, D-Calif. ve Hazine Bakanlığı arasındaki görüşmeleri baltalamaya çalıştığına ve SEC’in ABD’deki stabilcoinler üzerinde tam hakimiyet kurmaya devam etmesini sağlamaya çalıştığına inanıyor, ancak bu görüşmelere aşina olan ayrı bir kaynak buna itiraz etti.

SEC’in stablecoinler üzerindeki yetkisini kaldıran yeni tasarı iki partili düzenlemenin geçmesi için şart gibi görünüyor.

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