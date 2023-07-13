Bloomberg, ABD savcılarının ve ABD İç Gelir Servisi (IRS) müfettişlerinin, haksız yere vergi cenneti Porto Riko’daki vergi avantajlarından yararlandıklarından şüphelenilen zengin kripto para yatırımcılarının ve fon yöneticilerinin peşine düşerek bir soruşturma başlattığını bildirdi.

IRS, Porto Riko’daki Kripto Para Yatırımcılarının Peşinde

Bloomberg’in 12 Temmuz tarihli haberine göre, IRS müfettişleri vergi indirimlerinden haksız yere yararlanmak için ikametgahlarının niteliği ve gelirlerinin önemli bileşenleri hakkında yalan beyanda bulunmuş olduklarından şüphelenilen birkaç fon yöneticisi, kripto para yatırımcısı ve diğer zengin Amerikalılara karşı hukuk ve ceza soruşturması açtı.

Porto Riko, 2012 yılından bu yana Amerikalı yatırımcılara, hedge fon yöneticilerine ve kripto para yatırımcılarına büyük vergi indirimleri sağlıyor. Bazı yatırımcılar, bu mevzuat sayesinde yasal olarak federal gelir vergisi ödemekten kaçınma fırsatı bulurken, ayrıca temettü, faiz ve sermaye kazancı gelirleri için herhangi bir vergi ödemiyorlar.

Yatırımcıların adanın vergi politikası kapsamında hak sahibi olabilmeleri için yakın yerel ilişkilerini sürdürmeleri ve yılda en az 183 gün Porto Riko’da yaşamaları gerekiyor. Bloomberg’e göre 2012’den bu yana 5 binin üzerinde Amerikalı ve 3 bin 600 şirket sunulan vergi indiriminden faydalanmaya hak kazandı.

IRS müfettişleri şimdi yatırımcıların adada bulundukları süre ve gelir kaynakları konusunda dürüst olup olmadıklarını inceliyor. Müfettişler ve yetkililer vergi yapısını suiistimal eden çok sayıda kişi bulunduğundan şüpheleniyor.

ABD‘li yetkililer ayrıca ada bölgesi için vergi programının tanıtımından sorumlu avukat ve muhasebecileri de soruşturma açtı.

Porto Rikolular Uygulamaya Tepkili

Porto Riko’nun vergi yasaları kapsamında bireylere temettülerde yüzde 100 muafiyet, belediye vergilerinde yüzde 60 muafiyet ve ada bölgesinde elde ettikleri kaynak gelirlerinden herhangi bir federal vergi alınmıyor. Vergi avantajları dünyadaki en hafif avantajlar arasında yer alsa da, bunlara hak kazanmak için bazı çok ciddi kısıtlamalar söz konusu.

Güçlü altın savunucusu Peter Schiff ve kripto para para yatırımcı Michael Terpin‘in tanınan vergi avantajlarından dolayı Porto Riko’ya taşınan iki önemli isim. Schiff’in bankası net asgari sermaye gerekliliklerini karşılayamadığı için 4 Temmuz’da Porto Rikolu mali düzenleyicisi tarafından kapatılmıştı.

Bloomberg’e göre Porto Rikolular vergi avantajına karşı çıkarken, Amerikalı yatırımcılar vergi politikasından kazançlı çıkmaktan memnunlar. Porto Rikolular bu stratejinin Amerikalıları kayırdığını ve emlak fiyatlarını artırdığını iddia ediyor. Yerel halk 2022 yılında bu politikayı protesto ettiğinde de benzer iddialar gündeme gelmişti.