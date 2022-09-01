ABD, CBDC oluşturmak için detaylı araştırmalar yapmak ve teknik alan oluşturmak için Ripple ve birkaç dijital varlık firmasıyla birlikte çalışacak.

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Elde edilen son bilgilere göre Amerika, bir merkez bankası dijital para birimi (CBDC) oluşturmak için yaptığı çalışmalarda daha detaylı araştırmalar yapmak ve teknik bir alan oluşturmak için Ripple ve birkaç dijital varlık firmasıyla birlikte çalışacak.

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Kar amacı gütmeyen girişim Çarşamba günü yaptığı açıklamada, programın ilk olarak sınır ötesi ödemelere odaklanarak Ekim ayı başlarında başlayacağını duyurdu.

Program iki aşamadan geçecek: Bir eğitim aşaması ve bir pilot aşama. Çalışmaların sonuçları daha sonra gelişen teknik çözümlerin iş değerini, dönüştürücü bir şekilde nasıl açığa çıkarabileceği konusunda özel ve kamu sektörü paydaşlarını bilgilendirmek için paylaşılacak ve kullanılacak

Digital Dollar Projesi, bilgi teknolojisi danışmanlığı Accenture ve bir halk eğitim ve savunuculuk grubu olan Digital Dollar Foundation tarafından oluşturuldu.

Nisan ayında, ABD’nin en büyük finansal hizmet sağlayıcılarından biri olan Depository Trust and Clearing Corporation, Digital Dollar Project ile ortaklık kurdu ve CBDC altyapısını test etmek için “Project Lithium”u başlattı.

Mart ayında, ABD Başkanı Joe Biden, potansiyel bir ABD CBDC’sinin araştırılması ve geliştirilmesi konusunda yüksek aciliyet statüsünde bir yürütme emri yayınladı.

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