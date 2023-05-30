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  •   ABD Borç Tavanı Anlaşması: Kripto Paraları Neler Bekliyor?

ABD Borç Tavanı Anlaşması: Kripto Paraları Neler Bekliyor?

Özet

  • Hazine kağıtlarının değeri düşüyor bu kripto için risk oluşturuyor.
  • Biden yönetimi bunları daha talep görür hale getirmek için adımlar atabilir.
  • Biden'ın kripto vergi planları suya düştü.
23:10
30 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcılarının Mayıs ayında gündemi temerrüt riskiydi. Hazine Bakanı Yellen korku pompalamak için elinden geleni yaptı. Beyaz Saray’ın Mayıs başında hisse senetleri %40’ın üstünde düşecek ve 8 milyon işsizimiz olacak dediğini gördük. Korku, anlaşmanın kesin olarak yapılacağı bilinmesine rağmen kripto paraları düşürdü. Peki bundan sonra ne olacak?

ABD Borç Tavanı Anlaşması

Kısa vadeli Hazine tahvillerinin getirileri, kripto vergi boşluğunu göz ardı eden hafta sonundaki iki partili borç tavanı anlaşmasının ardından ABD hükümetinin temerrüde düşme korkularının azalmasıyla Salı günü düştü. Kripto vergisi konusunda Cumhuriyetçiler ciddi anlamda dik durdu ve Biden geri adım atmak zorunda kaldı. Bu en az borç tavanı anlaşması kadar kripto para yükselişini besleyen bir gelişmeydi.

10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi 10 baz puanlık düşüşle %3,72’ye gerilerken, iki yıllık Hazine tahvilinin getirisi yedi baz puanlık düşüşle %4,514’e geriledi. Yoğun korkunun ardından gelen anlaşmanın ardından böyle bir sonuç doğdu. Hazine’nin daha fazla tahvil ihraç edeceğini gören piyasalar bunu fiyatlıyor. Artan arz burada da değer düşüklüğüne neden oluyor.

Analistler, artan Hazine bonosu ihracının bankalarda kısa vadeli likidite sorunlarına yol açacağından endişe ediyor. Yatırımcılar Hazine tahvillerini faiz geri ödemeleri karşılığında satın alıyor.

Kripto Paralar Nasıl Etkilenecek

Hükümet ihraç ettiği kağıtların talep görmesi için onun değerini yukarıda tutmak zorunda. Bu da yakında faizlerin beklenenden biraz daha yukarıda zirve yapabileceğini gösteriyor. Şimdilik kripto paralar anlaşma ve kripto vergi yükünün masadan kalkması nedeniyle yükselirken ikinci aşamada düşüş yaşanabilir. Bu sürpriz olmayacak.

Yeni borç tavanı anlaşmasının kripto madencilik firmaları için özel tüketim vergisini de hariç tuttuğunun ortaya çıkmasının ardından kripto madencileri bir kez daha ABD’ye yönelebilir. Önümüzdeki yıl seçimleri Cumhuriyetçilerin kazanması halinde kripto paralara karşı nispeten pozitif yaklaşımları daha büyük yükselişlere zemin hazırlayacaktır. Şimdilik Biden yönetiminin kriptoyla ilgili vergi noktasındaki kötü planları rafa kalktı ve ABD’li yatırımcılar rahat bir nefes aldı.

DeSantis kısa süre önce 2024 başkanlık yarışına girdi ve Bitcoin yanlısı kampanyalar yürütme konusunda Robert F. Kennedy ve Vivek Ramaswamy’ye katıldı. Önümüzdeki yıl ABD seçimleri kripto için önemli bir fiyat katalizörü olabilir.

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