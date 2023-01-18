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ABD Adalet Bakanlığı Bitcoin Açıklamasının Ardından Kripto Paralar!

Kripto para yatırımcılarının yüzü daha fazla gülebilir. ABD Adalet Bakanlığının son adımı ne anlama geliyor?
21:33
18 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları akşamüzeri gelen son dakika duyurusunun ardından hızlı bir düşüş yaşadı ancak toparlanıyor. Şişen RSI ve biriken long yönlü pozisyonlar ABD Adalet Bakanlığının duyurusuyla birlikte temizlenmiş oldu. Peki bundan sonra kripto para piyasalarını neler bekliyor? Son dalgalanmanın sebebi neydi? Kısa vadeli beklentiler ve daha fazlası.

ABD Adalet Bakanlığı Bitcoin

Bugün 17:52’de son dakika olarak ABD Adalet Bakanlığının duyurusunu paylaşmıştık. Fiyat dakikalar sonra 21.400 doların üzerinden 21.000 doların altına düştü. Sonrasında Bitcoin’in 20.500 dolara sarkmasıyla birlikte altcoinlerde önemli kayıplar yaşandı. Bu düşüş çoğu yatırımcı için ilk seferde bir alım fırsatı olarak görülmüyordu. Kripto paralara karşı kapsamlı bir yasağın duyurulacağı endişesiyle satışlar hızla arttı. Ardından 19:59’da henüz toplantı başlamamışken toplantının konusunun Bitzlato isimli Rus kripto para borsası olduğunu duyurduk. Bu duyurunun ardından dakikalar içinde Bitcoin fiyatı yeniden 21.050 doların üzerine çıktı.

ABD’li düzenleyicilerin Bitzlato‘ya karşı yaptırım kararı açıklaması, borsadaki yumuşama ve büyük teknoloji şirketlerinde yeni bir işten çıkarma dalgası kripto piyasasında dalgalanmayı destekledi. Panik satışları sebebiyle düşen fiyatlar 180 milyon dolara yakın pozisyonun tasfiye edilmesine neden oldu. Bunun %82’sini long yönlü pozisyonlar oluşturuyordu.

Peki bu kadar yaygara neden kopartıldı? Son hamle aslında Binance gibi devlere bir göz dağı olabilir mi? Hali hazırda Binance, AML konusunda bir ön soruşturmanın ortasında. Önümüzdeki aylar hareketli geçmeye devam edecek.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Bitcoin artık geç kalınmış long pozisyonları temizlediğine göre yükselişini devam ettirebilir. CNBC’nin son manşetleri Microsoft, Amazon ve finansal teknoloji şirketlerinin geçen yıl 60.000’den fazla çalışanı işten çıkardığını detaylandırıyor ve 18 Ocak’ta Microsoft, 10.000 çalışanı kapsayan bir başka işten çıkarma dalgasını duyurdu. Bu Fed’in istediği bir şey ve istihdamda zayıflama beklediklerini sürekli olarak ifade ediyorlar. Öte yandan dev finans kuruluşlarının resesyon noktasında yumuşuyor. ABD için 2023 yılında sert ve kesin bir resesyon bekleyen şirketler bugünlerde yumuşak inişin mümkün olabileceğini söylüyor.

Ekonomik görünüm iyileşiyor ve bugün gelen ÜFE verisi enflasyonun bir sonraki ay da düşük açıklanma ihtimalinin arttığını gösterdi. Düşen enflasyon aynı zamanda Fed’in faiz baskısının daha da zayıflayabileceği anlamına geliyor. Buna göre kripto paralarda orta vadede daha fazla yükseliş şaşırtıcı olmayacaktır.

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