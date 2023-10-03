  ABD 10 Yıllık Tahvil Getirisindeki Artış Bitcoin ve Altcoin’leri Vurdu! Neler Oluyor?

Ekim ayına güçlü bir başlangıç yapmasının ardından 28 bin dolar seviyesini geçmeyi başaran Bitcoin‘in (BTC) fiyatı o zamandan bu yana yüzde 2’nin üzerinde düştü ve yazım sırasında 27 bin 619 dolardan işlem görüyor. Fiyattaki son düşüş, ABD’de tahvil getirilerindeki sıçramanın daha riskli yatırımlara yönelik talebi azaltmasıyla ortaya çıktı.

ABD 10 Yıllık Tahvil Getirisindeki Artış Kripto Para Piyasasını Sarstı

Bitcoin, Ethereum (ETH) vadeli işlem tabanlı ABD borsa yatırım fonlarının (ETF’ler) piyasaya sürülmesinin ardından kripto paraların benimsenmesine ilişkin artan iyimserliğin etkisiyle 28 bin 500 dolar seviyesini aşsa da Ethereum vadeli işlem ETF’leri 2021 yılında piyasaya sürülen Bitcoin vadeli işlem ETF’leri kadar coşku yaratamadı. Gelişme hakkında konuşan Blockchain danışmanı Venn Link Partners’ın kurucusu Cici Lu McCalman “Makro ortam hala faizler konusunda şahin olduğu için fiyat rallisi kısa ömürlü oldu. ABD tahvillerindeki artış Bitcoin üzerinde satış baskısına neden oldu.” dedi. Üstelik bu satış baskısı yalnızca BTC ile sınırlı kalmayarak altcoin’leri de vurmuş durumda.

ABD 10 yıllık tahvil getirisi 2007’den beri görülmeyen seviyelere çıktı ve bu Fed’in enflasyonla mücadelede faizi öngörülenden daha yüksek bir seviyede daha uzun süre tutacağı beklentisine işaret ediyor. Daha sıkı finansal koşullar, tahmin edilebileceği gibi hisse senetleri ve kripto paralar gibi riskli varlıklar için zorluklara neden oluyor.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester’e göre Fed’in faizi bu yıl bir kez daha artırma ihtimali var. Mester, politika kararlarının Fed’in ikili görev hedeflerine yönelik fiili ilerlemeden etkileneceğini vurguladı. Buna, son üç ayda enflasyonu baskılamada kaydedilen ilerleyişin devam edip etmediğinin ve ılımlılığa rağmen işgücü piyasası koşullarının gücünü koruyup korumadığının değerlendirilmesi de dahil.

4’ncü Çeyrek Bitcoin İçin İyi Geçebilir

Tarihsel olarak dördüncü çeyrek Bitcoin ve altcoin‘ler için genellikle iyi geçmiştir. Bitcoin, yılın ilk gününden bu yana değerini yüzde 67 oranında artırdı ve 2022’deki büyük düşüşünden sonra kısmi toparlanma sürecine girmiş oldu. Bununla birlikte, pandemi döneminde ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin doların hala oldukça altında işlem görüyor.

Uzmanlar, Bitcoin’in fiyatının tarihsel mevsimsel eğilimlerinden yola çıkarak sancılı sürecin geçtiğine ve içinde bulunulan ayın kripto para piyasası için tarihsel olarak her zaman iyi geçtiğine dikkat çekiyorlar. Bloomberg’in derlediği veriler, Bitcoin’in son 10 yılda Ekim aylarında ortalama yüzde 24 yükseldiğini gösteriyor.

Dahası Kaiko, Bitcoin’in ABD’deki kripto para ticaret ortamındaki hakimiyetinin arttığını ve Eylül ayında ABD merkezli borsalardaki işlem hacminin yüzde 71’ini oluşturduğunu bildirdi. Bu oran Mart ayındaki bankacılık krizi sırasında kaydedilen yüzde 66’lık oranın aşıldığını gösteriyor. Kaiko, bu değişimin olası nedenlerinden biri olarak kurumsal yatırımcıların artan reel getiriler ve kötüleşen küresel risk duyarlılığı nedeniyle Bitcoin’e yönelmelerine işaret ediyor.