CHAINLINK (LINK)

738 Milyon Dolarlık Hamle LINK Coin Fiyatını Yükseltiyor

Özet

  • Chainlink staking v0.2 erken erişimi yayına girerken yarım saat içinde 11 milyondan fazla LINK stake edildi.
  • Stake havuzu güncel kurdan 738 milyon dolara yükseltildi.
  • Dolaşım arzının yüzde 8'i borsalardan çekilip kilitlenmiş olacak.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Aylardır Chainlink ekibinin Aralık ayında planladığı şeyden bahsediyor ve fiyatın artabileceğini yazıp duruyorduk. Neyse ki beklenen oluyor ve LINK Coin güne yüzde 10’un üzerinde kazançla 16,45 dolarda devam ediyor. RWA heyecanıyla başlayan güçlü yükseliş şimdi genişleyen stake havuzuyla ivme kazanmak üzere.

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Altcoinler için arz fiyata direkt etki ediyor ve dolaşım arzını azaltmaya yönelik adımlar token talebini canlandırırken fiyatı da yükseltiyor. LINK Coin ekibi RWA alanındaki güçlü hamleleriyle birlikte dolaşım arzını daraltacak büyük adımlar da atıyor. Sonuncusu birçok kez değindiğimiz Chainlink staking v0.2’ydi.

Yapılan açıklamaya göre Chainlink Staking v0.2’ye erken erişim başladı ve ilk 30 dakika içinde 11 milyondan fazla LINK stake edildi. Chainlink Staking v0.2, 45 milyon LINK’lik genişletilmiş bir havuzla geliyor. Bu tokenlerin toplam piyasa değeri güncel fiyattan yaklaşık 738 milyon dolar ve toplam dolaşım arzının yüzde 8’inin kilitleneceği anlamına geliyor.

Geçtiğimiz yıl duyurulan Ekonomi 2.0 sayesinde LINK Coin fiyatı uzun vadeli büyüme yolculuğuna gireceği sinyalini vermişti. Aynı zamanda token faydasının da artması için bu hamle oldukça kıymetliydi.

Stake havuzu 11 Aralık tarihinde herkese açılacak ve 45 milyonluk havuzun hızla dolması bekleniyor. Bu da birkaç gün daha talebin devam edeceği ve fiyatın BTC rallisiyle birlikte artabileceğini söylüyor.

Üstelik önümüzdeki yıla dair yapılacak açıklamalar çok daha büyük fiyat dalgalanmalarını tetikleyebilir. Örneğin Chainlink staking v0.3’e dair bazı duyurular gelebilir ve havuzun toplam boyutunun 45 milyon tokenin üzerine çıkarılması heyecan verisi olur.

Güncel grafiğe göz atarsak fiyat altcoinlerdeki genel yükselişle birlikte yüzde 10’dan fazla yükseldi. 16 Ekim haftasından 6 Kasım haftasına kadar hızlı yükselen fiyat şimdilik aynı hızda yukarı gitmiyor.

Ancak 18,5 dolarlık kritik eşiğin aşılması halinde 26,8 ve 38 dolara doğru büyük bir ralli görebiliriz. Böylesine bir hareket artık ATH seviyesinde noktalanabilecek bir yükselişin habercisi olacak. Fiyat şimdilik 2022 Nisan’daki seviyelerinde oyalanmaya devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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