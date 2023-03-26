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Kral kripto para birimi geçtiğimiz yıl tarihinin en önemli yükseltmelerinden birini yaptı ve havadaki uçağın motoru değişti. Altcoin kralı aynı zamanda en büyük akıllı sözleşme platformu olduğu için yatırımcıların gözünde çok ayrı bir yere sahip. Peki bu devasa yükseltmenin ardından dikkat çekici ne gibi gelişmeler gördük?

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) yatırımcıları SEC’in devam eden baskısı ve fiyatın daha yüksek seviyelere karşı isteksizliği nedeniyle pek mutlu değil. Altcoin kralı birçok kripto paraya göre çok daha zayıf ralliler yaptı. Bu elbette 2021 yılında bu fiyatlardan ETH alıp tutan yatırımcıları üzüyor. Fakat güzel şeyler de oluyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan zincirleme iflaslar ve özellikle FTX çöküşü birçok yatırımcının merkezi borsalara olan güvenini önemli ölçüde zedeledi. Bununla birlikte Ethereum, çöküşü takip eden aylarda borsa bakiyelerinde bir düşüş yaşarken DeFi alanında büyüdü. Borsalardaki bakiye 5 yılın dibini gördü.

Glassnode tarafından sağlanan verilere göre borsa bakiyesi gittikçe azalıyor. Merkezi kripto para borsalarındaki bakiye yukarıdaki grafikte de görüldüğü üzere istikrarlı bir düşüş görüyor. Buna ek olarak, Ethereum’un borsa net akışının daha yakından incelenmesi, ETH’nin borsalardan çıkışının, birkaç istisna dışında, girişi aştığını ortaya koymaktadır. Şu anda ETH’nin borsalardaki net akışı negatif kalmaya devam etmekte ve çıkış baskın olmaya devam etmektedir.

ETH Yorum

Borsalarda azalan bakiye günlük trade için ayrılan yatırım miktarının azaldığını da gösteriyor. Yatırımcılar borsalarda tuttuğu bakiyelerle günlük alım satım yapar ve parayı banka hesaplarına hareket ettirebilir. Ancak merkezi olmayan cüzdanlara (soğuk cüzdan vs) ve DeFi tarafına akan bakiyeler genelde farklı amaçlar için değerlendirilir.

Olası faktörlerden biri, Ethereum ağı üzerine inşa edilen merkezi olmayan finans (DeFi) platformlarının yükselişidir. Birçok fon sahibi, daha yüksek getiri elde etmek için fonlarını merkezi borsalardan DeFi protokollerine taşıdı. Bu getiriler likidite sağlama, stake etme ya da merkeziyetsiz finansa diğer katılım biçimleriyle elde ediliyor. Ayrıca ETH stake’leri, staking ödülleri başına dolaşımdaki coinlerin %15’ini oluşturmaktadır. Bazı sahiplerin varlıklarını kişisel cüzdanlarda tutarak daha uzun vadeli bir yatırım yaklaşımı benimsemiş olması da mümkündür. Bu, değer depolamanın ve kısa vadeli alım satım risklerinden kaçınmanın bir yoludur.

Özetle bu gelişme uzun vadede Ethereum ağı ve ETH fiyatı için güzel haberlerin öncü göstergesi olabilir.