5 Analist Konuştu! Bitcoin Fiyatı Gelecek Hafta O Seviyede Olacak!

Giderek ateşlenen ABD’de bir spot Bitcoin ETF’sinin yakında onaylanacağı spekülasyonları, şahin olmaktan çıkıp güvercinleşen Fed de dahil olmak üzere diğer faktörlerle birleştiğinde Bitcoin‘in fiyatında son bir ayda yüzde 22’nin üzerinde bir ralliyi tetikledi. Piyasa gözlemcileri, kurumsal yatırımcıların öncülük ettiği bir rallinin ardından bireysel yatırımcıların 43 bin dolardaki kilit destek seviyesinden spot teklifler açtıklarına dikkat çekerek fiyatın yükselmesini beklediklerini belirtiyorlar. Peki Bitcoin’de yön neresi, uzmanlar ne diyor gelin daha yakından bakalım.

Geri Çekilmeye Rağmen Bitcoin Fiyatı 50 Bin Dolara Yükselebilir

Tecrübeli kripto para analisti Credible Crypto, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından 43 bin dolar seviyesi civarından 30 milyon spot satın alım teklifinin ortaya çıktığına dikkat çekti. Analist bundan önce Bitcoin’in bu destek seviyesinin altına inebileceği öngörüsünde bulunarak yatırımcıları uyarmıştı.

Bununla birlikte, aşağı tarafta sayısı giderek artan satın alım teklifleri piyasa genelinde büyük bir yükseliş beklentisine işaret ediyor. Analist, spot BTC alımları devam etmesi halinde en büyük kripto paranın fiyatının önümüzdeki hafta 50 bin dolara ulaşabileceğini ifade etti.

Bir başka kripto para analisti Skew de Binance Spot’tan yüklü satın alım teklifleri geldiğine dikkat çekti. Analist Binance ve Bybit’te silinen açık faize (IO) rağmen, spottan satın alım tekliflerinin gelmeye devam ettiğini ve bu tekliflerin fiyatı daha yükseğe çektiğinin altını çizdi.

Hem Credible Crypto hem de Skew’in yorumlarından önce yakından takip edilen kripto para analistleri Michael van de Poppe, John Bollinger ve Ali Martinez Bitcoin’in 50 bin dolar seviyesine doğru yükselmesini beklediklerini bildirmişlerdi. Analistler, güçlü bir yukarı yönlü ivme ve BTC’nin fiyatının yılı oldukça yüksek seviyelerden kapatacağından eminler.

Madenciler BTC’lerini Satmadan Tutmaya Devam Ediyor

Öte yandan zincir içi veri platformu CryptoQuant’ın araştırma başkanı Julio Moreno, bazı zincir içi ölçümlerin BTC’nin fiyatının son rallide aşırılık gösterdiği konusunda uyardı. Moreno’nun da dikkat çektiği gibi CryptoQuant‘ın sunduğu Bull-Bear Piyasa Döngüsü Göstergesi, bu yılın Temmuz ayından bu yana ilk kez aşırı ısınmış boğa aşaması sinyali veriyor. Buna ek olarak, Madenci Kâr/Zarar Sürdürülebilirliği, blok ödülünün madencilik zorluğundan çok daha hızlı büyüdüğünü ortaya koyuyor.

Bu noktada mevcut boğa aşamasının aşırılık sinyalleri vermesinin ve madencilerin artan karının özellikle Bitcoin ordinals hype’ından kaynaklandığının belirtmek gerekiyor. Bitcoin madencilerinin BTC’lerini satmadan tutuyor olmaları da bu aşırılığı besleyen bir diğer faktör olarak öne çıkıyor.