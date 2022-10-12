Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


43 Trilyon Dolarlık Dev ve Kripto Para Planının Detayları!

Dünyanın en büyük finans şirketleri, yatırım fonları, bankaları ve varlık yönetim şirketleri kripto paralara yöneliyor. Son hamle 43 Trilyon dolarlık devden geldi.
18:27
12 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son dakika olarak paylaştığımız müjdenin ardından detaylar netleşiyor. BNY Mellon kripto paralara giriyor. ABD’nin en eski bankası artık müşterilerinin dijital varlıklarını geleneksel yatırımlarla birlikte aynı platformda saklayacak. Kripto paralara kurumsal ilgi her geçen gün artıyor. Üstelik kripto paraların zorlu ayı piyasası koşullarına rağmen özellikle bankaların ilgisi devam ediyor.

BNY Mellon Kripto Para

BNY Mellon, bu hafta belirli müşterilerinin BTC ve ETH varlıklarını almaya başlamak için New York’un mali düzenleyicisinden onay aldı. Dünyanın en büyük varlık saklama bankası olan BNY Mellon yaklaşık 43 Trilyon dolarlık varlık tutuyor. Bankanın saklama hizmetleri CEO’su Caroline Butler, bugün verdiği bir röportajda detaylandırdı ve iki önemli özelliğe dikkat çekti.

“Diğer varlıkları desteklemeye hazırız ve geleneksel alanla tamamen birlikte çalışabilir durumdayız, geleneksel ve dijital dünya arasında bir köprü olmak kurumsal müşterilerin değer verdiği bir şey”.

Butler, bankanın iş birliği yoluyla inovasyonu desteklediğini ve Fireblocks, Chainalysis ve Blockdaemon gibi büyük kripto para şirketleriyle çalıştıklarını söyledi.

Kripto Para Kurumsal Yatırımcılar

Artık kurumsal yatırımcılar kripto paralara daha kolay erişebilecek. Her geçen gün farklı finans kuruluşunun bu alanda attığı adımları görüyoruz. JPMorgan, Fidelity ve daha niceleri gelecekte devasa büyüme bekledikleri kripto para pastasından paylarına düşeni almayı hedefliyor.

Butler’a göre banka, müşterilerine doğrudan saklama hizmeti sunacak, yani müşteriler bankanın kendi risk değerlendirmesine göre kabul edilecek. Daha sonra müşterilerin özel anahtarlarını saklamak için Fireblocks’un Çok Taraflı Hesaplama teknolojisini kullanacak. MPC teknolojisi, her biri kendi özel verilerine sahip olan birden fazla tarafın, her bir tarafın sahip olduğu özel verilerin hiçbirini ifşa edilmediği bir sistemdir. Bu, müşterilerin özel anahtarlarının BNY’de tutulacağı ve Fireblocks tarafından asla görülmeyeceği anlamına gelir. Butler yaptığı açıklamada, risk yönetimine yönelik bu yaklaşımın banka için merkezde olduğunu söyledi.

Blockchain analitik firması Chainalysis, uyumluluk izleme konusunda BNY Mellon ile birlikte çalışacak. Özellikle, analitik firması, müşteri varlıklarının hesaplarına ulaşmadan önce nereden geldiğini izlemek için bankaya analiz hizmeti verecek. Fireblocks ve Chainalysis, BNY Mellon’un birlikte çalışacağı iki ana firma olmakla birlikte Blockdaemon gibi diğer firmalardan da yararlanacak. BNY Mellon aynı zamanda Circle’ın USDC rezervleri için de saklama hizmeti sunuyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Kripto Dünyasında İflaslar Birbiri Ardına Geliyor! Dev Firmalar Birbirine Girdi!
Kripto Dünyasında İflaslar Birbiri Ardına Geliyor! Dev Firmalar Birbirine Girdi!
Son Dakika: FED Kripto Para Açıklaması Yaptı! FOMC Tutanakları Açıklandı!
Son Dakika: FED Kripto Para Açıklaması Yaptı! FOMC Tutanakları Açıklandı!
ABD Hazine Bakanlığına Kripto Para Davası!
ABD Hazine Bakanlığına Kripto Para Davası!
Kripto Para Yasaları Bir Ülkede Daha Kesinleşti! Yasak Var Mı?
Kripto Para Yasaları Bir Ülkede Daha Kesinleşti! Yasak Var Mı?
Son Dakika: Bitcoin ve Kripto Paralar Neden Düşüyor?
Son Dakika: Bitcoin ve Kripto Paralar Neden Düşüyor?
2 Gün Kripto Paralar İçin Çok Kritik! Saat ve Diğer Detaylar!
2 Gün Kripto Paralar İçin Çok Kritik! Saat ve Diğer Detaylar!
21Shares, Ortadoğu’nun İlk Spot Bitcoin ETP’si Bombasını Patlattı!
21Shares, Ortadoğu’nun İlk Spot Bitcoin ETP’si Bombasını Patlattı!
Dünyanın En Büyük Dijital Varlık Yöneticisi Grayscale’den SEC’e Ağır Suçlama!
Dünyanın En Büyük Dijital Varlık Yöneticisi Grayscale’den SEC’e Ağır Suçlama!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Güncel NFT Haberleri
CNN Global Yaş Tahtaya Bastı! Hangi Büyük Şirketini Durdurma Kararı Aldı?
NFT Sektöründe Düşüş Devam Ediyor: Boğa Yerini Tamamıyla Ayıya Bıraktı!
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
600 Bin Dolar’dan 10 Dolar’a Düşen NFT!
Solana Ağının En Çok Bilinen Koleksiyonu DeGods Artık Telif Ücreti Almayacak!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
Ünlü DeFi’nin CEO’suna Şok Hırsızlık Suçlaması! Fiyat Sert Çakıldı!
Sıcak Gelişme: dYdX Yeni Müjdeyi Duyurdu! dYdX Coin Yorum!
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022