Dünyanın en büyük finans şirketleri, yatırım fonları, bankaları ve varlık yönetim şirketleri kripto paralara yöneliyor. Son hamle 43 Trilyon dolarlık devden geldi.

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Son dakika olarak paylaştığımız müjdenin ardından detaylar netleşiyor. BNY Mellon kripto paralara giriyor. ABD’nin en eski bankası artık müşterilerinin dijital varlıklarını geleneksel yatırımlarla birlikte aynı platformda saklayacak. Kripto paralara kurumsal ilgi her geçen gün artıyor. Üstelik kripto paraların zorlu ayı piyasası koşullarına rağmen özellikle bankaların ilgisi devam ediyor.

BNY Mellon Kripto Para

BNY Mellon, bu hafta belirli müşterilerinin BTC ve ETH varlıklarını almaya başlamak için New York’un mali düzenleyicisinden onay aldı. Dünyanın en büyük varlık saklama bankası olan BNY Mellon yaklaşık 43 Trilyon dolarlık varlık tutuyor. Bankanın saklama hizmetleri CEO’su Caroline Butler, bugün verdiği bir röportajda detaylandırdı ve iki önemli özelliğe dikkat çekti.

“Diğer varlıkları desteklemeye hazırız ve geleneksel alanla tamamen birlikte çalışabilir durumdayız, geleneksel ve dijital dünya arasında bir köprü olmak kurumsal müşterilerin değer verdiği bir şey”.

Butler, bankanın iş birliği yoluyla inovasyonu desteklediğini ve Fireblocks, Chainalysis ve Blockdaemon gibi büyük kripto para şirketleriyle çalıştıklarını söyledi.

Kripto Para Kurumsal Yatırımcılar

Artık kurumsal yatırımcılar kripto paralara daha kolay erişebilecek. Her geçen gün farklı finans kuruluşunun bu alanda attığı adımları görüyoruz. JPMorgan, Fidelity ve daha niceleri gelecekte devasa büyüme bekledikleri kripto para pastasından paylarına düşeni almayı hedefliyor.

Butler’a göre banka, müşterilerine doğrudan saklama hizmeti sunacak, yani müşteriler bankanın kendi risk değerlendirmesine göre kabul edilecek. Daha sonra müşterilerin özel anahtarlarını saklamak için Fireblocks’un Çok Taraflı Hesaplama teknolojisini kullanacak. MPC teknolojisi, her biri kendi özel verilerine sahip olan birden fazla tarafın, her bir tarafın sahip olduğu özel verilerin hiçbirini ifşa edilmediği bir sistemdir. Bu, müşterilerin özel anahtarlarının BNY’de tutulacağı ve Fireblocks tarafından asla görülmeyeceği anlamına gelir. Butler yaptığı açıklamada, risk yönetimine yönelik bu yaklaşımın banka için merkezde olduğunu söyledi.

Blockchain analitik firması Chainalysis, uyumluluk izleme konusunda BNY Mellon ile birlikte çalışacak. Özellikle, analitik firması, müşteri varlıklarının hesaplarına ulaşmadan önce nereden geldiğini izlemek için bankaya analiz hizmeti verecek. Fireblocks ve Chainalysis, BNY Mellon’un birlikte çalışacağı iki ana firma olmakla birlikte Blockdaemon gibi diğer firmalardan da yararlanacak. BNY Mellon aynı zamanda Circle’ın USDC rezervleri için de saklama hizmeti sunuyor.