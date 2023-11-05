4,2 Milyar Yöneten Uzman Yatırımcılardan Yeni Kripto Para Tahminleri

Kripto para endüstrisi yıllar içinde büyüdü ve artık trilyon dolarlık varlık yönetim şirketlerinin açık biçimde ilgisini çekiyor. Kurumsal hacim katlanıyor ve yatırımcılar yeniden piyasalara dönmeye başlıyor. Makro cephede Fed’in yumuşayacağına dair iyimserlik ve ETF onay beklentisi kriptoyu daha yukarı seviyelere taşımak üzere. Peki uzmanlar ne söylüyor?

Uzman Yatırımcı Piyasa Tahmini

Pantera Capital’in kurucusu Dan Morehead hali hazırda 4,2 milyar dolardan fazla varlık yönetiyor. Uzman trader kripto camiası tarafından yakından takip edilen isimler arasında yer alıyor. Morehead sosyal medya hesabından son paylaştığı yorumlarda kripto para yatırımcılarını sevindirecek tahminlerde bulundu.

Uzman trader S&P500’ün “aşırı değerli” hale geldiğini ve yeni bir düşüş dalgasına yaklaştığını söyledi. Milyar dolarlık varlık yöneten yatırımcı ABD genelinde artan ücret enflasyonu ve işçi grevleri dalgası karşısında Federal Rezerv’in muhtemelen faiz oranlarını artırmaya devam etmek zorunda kalacağını söylüyor. Bu güncel piyasa beklentisinin biraz zıddında bir tahmin ancak Morehead güncel tabloya daha geniş bir çerçeveden bakıyor olabilir.

“Bir diğer olası sonuç ise fiyatların çok uzun bir süre yatay seyretmesi. Hisse senetlerinin yükselmediği yaklaşık 13 yıllık iki dönem var: Ağustos 2000 – Şubat 2013 Kasım 1968 – Ağustos 1982 Bu benim ‘en iyi durum senaryom’ gibi bir şey. Senaryoları tamamlamak gerekirse, hisse senetlerinin bu gibi ortamlarda yaşadığımız ortalama hisse senedi risk primine geri dönme ihtimalini kesinlikle görebiliyorum. Bu iki dönem tahvil getirilerinin ortalama +%2,25 üzerindeydi. Hisse senetleri buna göre yeniden fiyatlandırılırsa %43 düşecektir. Benim merkezi tahminim aşağıda altın rengindedir.”

Kripto Paralar Düşecek Mi?

Morehead tarafından ortaya atılan senaryo normal şartlarda kripto paraların büyük bir düşüş yaşamasına neden olacaktır. Nitekim önümüzdeki yıl için 100bp indirim bugünlerde fiyatlandığı için kripto paraların yükselişi makro cepheden destek buluyor. Ancak uzman yatırımcı bunun tam tersini söylüyor. Hisse senedi piyasaları büyük satışlar yaşasa da kripto paralar süreçte pozitif ayrışacak.

“Peki bu kripto paralar için ne anlama geliyor? Varlık yöneticileriyle her zaman konuşuyoruz. Eğer paranızı tahvillere yatırmayı düşünüyorsanız, bence bu oldukça tehlikeli. Gayrimenkul tüm zamanların en yüksek seviyelerinden geliyor. Hisse senetleri aşırı değerli. Geriye gerçek emtialar ve kripto varlıklar gibi birkaç seçenek kalıyor. Blockchain trilyon dolarlık bir varlık sınıfı. Çoğu kurum şu anda bu varlıklara hiç yatırım yapmıyor. Bence buna pay ayırmalılar.”

ABD merkezli spot ETF onayıyla şirketlerin bilançosuna Bitcoin eklemesi son derece kolay, güvenli hale gelecek. Belki de yaşayacağımız senaryo Morehead tarafından bahsedilendir?

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.