315 Milyon Dolarlık Hamle! 28 Kasım ile 11 Aralık Tarihleri Arasında Bu Altcoine Dikkat

Kripto para piyasalarında temel analiz son derece önemlidir özellikle Bitcoin ve diğerleri hızlı biçimde yükselirken. Güzel haberlerin fiyata çarpan etkisi oluşturduğu günlerden geçiyoruz. Eğer BTC fiyatı önümüzdeki saat veya günlerde 38.000 doları destek olarak koruyabilirse LINK Coin fiyatı daha büyük ralliler yaşayabilir.

Chainlink (LINK) Haberleri

Blockchain tabanlı oracle çözümleri alanında adeta tekelleşen ve lider konumunu uzun süredir koruyan popüler altcoin fiyatını hızla katladı. Bunun yanı sıra Swift ve diğer ortaklık haberlerin fiyatı desteklediğini gördük. Şimdiyse Chainlink için en büyük eleştirilerden biri olan LINK Coin’in işe yaramazlığı hususu çözülüyor.

İlk stake havuzu başlatıldığında fiyatın arttığını ve uzun vadede tokenin geleceğine dair iyimserliğin güçlendiğini gördük. LINK Coin için başlatılan stake havuzu daha önce duyurduğumuz üzere 28 Kasım 11 Aralık tarihleri arasında genişletilecek. Bu da borsalarda satışa hazır arzın daha da azalacağı anlamına geliyor.

Üstelik token sahipleri sistemin işleyişine daha fazla katkı sağlayacağı için bu token faydasını da destekliyor. Ekibin yaptığı duyuruda V0.2 havuzunun 28 Kasım’da başlatılacağı duyuruldu. 7 Aralık tarihinde öncelikli giriş hakkına sahip olanlar 11 Kasım tarihindeyse (yer kalırsa) diğer LINK Coin yatırımcılar staker olarak havuza dahil olabilecek.

Hali hazırda 22,5 milyon LINK Coin’lik bir havuz var. Bu rakam 45 milyona çıkarılacak. Bu da kabaca 315 milyon dolarlık tokenin borsalardan çekilip havuza kilitleneceği anlamına geliyor. Üstelik havuz daha da genişleyecek. 8 milyar dolarlık piyasa değerine karşın 315 milyon dolarlık ekstra stake güçlü bir talep ve satışa hazır arz kıtlığı anlamına gelir.

LINK Coin Fiyat Hedefi

Günlük grafikteki okumalar Elliot ve RSI nedeniyle yükseliş sinyali veriyor. En olası sayıma göre LINK Coin fiyatı Haziran ayında beş dalgalı bir yukarı yönlü harekete başladı. Buna göre LINK hali hazırda dördüncü dalgada ve bu düzeltici hareketin 12,5 dolara kadar düşüşü tetiklemesi muhtemel.

Ancak buradan gelecek tepki yükselişiyle yeni yıllık zirvesi olan 19,5-20 dolar aralığını hedefleyecek. Destek kaybındaysa 10 dolara çekilebilir. Son dip testi ve ardından gelecek yükseliş senaryosu yaklaşan takvim için de uyumlu görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.