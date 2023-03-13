Bitcoin bugün herkesi şaşırtıyor. Bu yükselişi bekleyenler vardı ve daha fazlası kapıda olabilir.

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Bitcoin fiyatındaki volatiliteyi özleyenler son birkaç gündür keyifli saatler yaşıyor. Sadece günler içinde fiyat yüzde 25 düştü ve yükseldi. Bu Bitcoin için pek anormal bir durum değil ve kriptoya öfke kusanlar da oyuna dönmüş gibi görünüyor. Senatör Warren ise ABD hisse senedi piyasalarındaki çift haneli kayıpları şaşkınlıkla izliyor. Bitcoin bugün küresel piyasaların tersine kulaç atıyor ve Gümüş ve Altınla hızla yükseliyor.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Wall Street açılışında herkes aşırı volatilite bekliyordu ancak bu kadarı kimsenin aklına gelmezdi. Bitcoin fiyatı ABD piyasalarında devre kesiciler çalışırken bugün %20 civarında yükseldi. Sadece saatler içinde 2 bin dolardan fazla artış yaşadı. Hafta sonu iki ABD bankasının daha iflas etmesinin etkileri sadece yurtiçinde değil, bankaların ağır kayıplar yaşadığı Avrupa’da da yoğun bir şekilde hissedildi. Fakat Fed’in faiz artışlarına devam etme ihtimalinin zayıflamasıyla birlikte Bitcoin bu kaosu fırsata çevirdi.

Signature ve Silvergate Bank kriptonun geleneksel piyasalarla arasındaki köprüydü bu iki köprünün yıkılışına rağmen Bitcoin yükseldi. Bu da Fed’in faiz artışlarına ara verme ihtimalinin yatırımcılar arasında ne denli büyük kabul gördüğünü gösteriyor. Powell henüz konuşmadı ve yarın kritik enflasyon verisi gelecek. Eğer enflasyon verisi de düşük gelirse Fed bu ayı pas geçebilir, hali hazırda yaptıkları faiz artışlarının etkilerini görmeye devam etme niyetlerini ifade ederlerse iyi bir bahane bulmuş olurlar.

Kripto Uzmanları Yorum

İlk sırada Poppe geliyor. Michael son zamanlarda tahminlerinde pek başarılı olamıyor elbette bunda son bankacılık krizinin sürpriz bir şekilde beklenenden erken başlamasının da payı var. Poppe eğer Bitcoin fiyatı 23.600 dolar üzerinde konsolide olabilirse altcoinlerde daha fazla yükseliş görebileceğimizi söylüyor. Diğer bir popüler analist Rekt Capital ise uzun vadeli bir trend kırılmasını teyit etmek için aylık mumun kapanması gerektiğini savunurken, yine de Bitcoin’in önceki hafta 20.000 doların altına düşüşünü ayı tuzağı olarak değerlendirdi.

Son olarak “G a a h” takma adıyla tanına analist ise şunları söyledi;

“22.400 dolar destek olarak kalırsa, fiyatın 24.100 ile 25.000 dolar arasındaki ana direnç bölgesine yükseldiğini görebiliriz. Daha fazla fiyat patlaması yaşayabiliriz, o bölgeye dikkat edin.”

Nitekim haklı da çıktı ve fiyat bahsettiği kritik bölgede durmaya devam ediyor. Eğer enflasyon verisi de UBS ve Biden tarafından tahmin edildiği gibi pozitif gelirse hedef 28.000 dolar olabilir.