26 Ekim Kapsamlı Cardano (ADA) Analizi ve Yorumlar

Piyasa değerine göre en büyük kripto paralardan olan ve teknolojisi akıllı sözleşme platformu Cardano (ADA) cephesinde son durum ne? SOL, LINK gibi altcoinler devasa artışlar yaşarken ADA Coin fiyatı beklenen ölçüde toparlanamadı. Peki on-chain cephesinde son durum bize ne anlatıyor? Yatırımcılar nelere dikkat etmeli?

ADA Coin Yorumları

ADA Coin fiyatı önemli bir maliyet noktasında. Yaklaşık 5,7 milyar ADA Coin 0,288 ile 0,33 dolar arasında ortalama fiyata sahip. Bu da 0,27 dolar bölgesinden daha güçlü bir maliyet bölgesine işaret ediyor. O halde BTC fiyatındaki güçlü artış devam etmezse ortalama 0,31 dolardan alım yapan çok sayıda yatırımcının 0,3 dolar eşiğinde zarar kesmesi ve bir kısmının kar satışlarına dönmesi beklenebilir.

Balina işlemleri 10 gün öncesiyle neredeyse aynı seviyeye döndü. Bu durum ADA Coin fiyatının balina ilgisizliği nedeniyle de zayıf kaldığını gösteriyor.

Cardano ağına ilgi beklenen ölçüde artmış değil. BTC fiyatının hızla arttığı dönemde bile ağdaki aktif adres sayısı, yeni adresler ve sıfırdan büyük adreslerin sayısında önemli bir toparlanma göremedik. Bu da Cardano ağının ilgi çekecek uygulamalardan yoksunluğunu gösteriyor. Yaklaşık 2 yıl önce akıllı sözleşme yeteneklerine kavuşsa da birçok taze layer1/layer2 Cardano ağından daha fazla popüler uygulamaya ev sahipliği yapıyor.

ADA Coin Fiyat Tahminleri

2021 yılına nazaran Cardano’nun çok daha fazla rakibi var ve onu eşsiz kılan pek bir şey yok. Son iki boğa sezonunda gelecek gördüğü için birikime yönelen yatırımcılar daha fazla potansiyel gördükleri rakiplere kayıyor. Üstelik ağ gelişimi oldukça yavaş ilerlerken gelecek boğayı ıskalama ihtimali olan bir ADA Coin görüyoruz.

Fiyat cephesine dönecek olursak 7 Ağustos hastasında test edilen 0,3 dolar bölgesi halen aşılabilmiş değil. BTC %20’nin üzerinde kazanç elde etse de ADA Coin piyasa ortalamasının gerisinde kaldı. Eğer 0,23 dolardan gerçek bir geri dönüş göreceksek fiyatın 0,3 ve 0,33 dolar dirençlerini desteğe çevirip 0,385 dolarlık alanı geri alması gerekecek.

BTC’nin yakıtı tükeniyor, yarın PCE verisi gelecek, hafta sonuna az kaldı ve bu hacimsizlik demek. Baştan sona tüm detayları düşündüğümüzde BTC sürpriz ikinci dalga rallisini başlatmazsa ADA Coin fiyatı yatay veya aşağı hareket edebilir.