BTC fiyatı 26.000 dolar seviyelerinde oyalanmaya devam ediyor ve bu durum düşüşte talebin artmadığını gösteriyor. Bitcoin genelde aşırı satışların ardından hızla toparlanmıyorsa yatay veya aşağı yönde hareket etme eğiliminde olur. Haber akışı kripto paraların aleyhine. Peki olası senaryolarda 3 popüler kripto para kaç doları görebilir?

Bitcoin Kripto Para Tahminleri

Jackson Hole bugün bitiyor ve Powell’ın son derece önemli olan konuşması fiyatı birkaç yüz dolardan fazla hareket ettiremedi. 2021 yılında enflasyonun geçici olduğunu ve hızla düşeceğini söyleyen Fed başkanı aradan geçen 2 yılın ardından şimdi çok daha temkinli görünüyordu. Enflasyonun halen güçlü olduğunu ve daha fazla faiz artışı gerekebileceğini söyleyen Powell eğer 2021 yılındaki gibi herkesi ters köşe yapacaksa 2024 yılı 2022’nin zıddı olabilir. Bu da enflasyondaki düşüşle birlikte para politikasının gevşemesi ve kriptoyu da içine alan risk piyasalarının yükselişe geçmesi anlamına gelir.

Bitcoin fiyatı 18 Ağustos tarihinden bu yana büyük ölçüde yatay seyrediyor. Fiyat 25.136 dolar civarındaki desteği büyük ölçüde korudu. Ancak tersine dönüşün başlaması için 26.726 dolar çizgisi üzerinde 4 saatlik inandırıcı kapanışlar görmeliyiz. Ardından yeniden 29.000 dolar seviyesi hedeflenebilir.

Ancak fiyat düşmeye devam eder ve taban çizgisini kırarsa 24.800 doların ardından 22.000 dolara kadar satışlar ivme kazanabilir.

Haftalık grafikte daha önce çizdiğimiz orta vadeli aralık korunuyor. Fiyat şimdi taban çizgisinde ve 20 Mart haftasından bu yana mevcut aralıkta işlem görmeye devam ediyor. Buradan yukarı yönlü bir kopuş yani 32.000 dolar üstü kapanışlar artık boğa zirvesindeki düşüş trendinin sona ermesini sağlayabilir. Haftalık grafikteki ikili tepe tamamlandı sayılır, aşağı yönlü kırılma riskli olsa da fiyatın FTX çöküşünden toparlanması nedeniyle yukarı hareket daha muhtemel gibi.

Polkadot (DOT) Yorum

Polkadot son birkaç gündür 4,22 ile 4,56 dolar arasında dar bir aralıkta işlem görüyor. Bu durum, boğaların 4,22 dolarlık desteği başarıyla savunduğunu ancak 4,56 dolar direncinin üzerine çıkamadığını gösteriyor.

Boğalar lehine küçük bir olumlu nokta, genel dirençten çok fazla vazgeçmemiş olmalarıdır. Bu da direncin üzerinde bir kırılma olasılığını artırıyor. DOT/USDT çifti önce 20 günlük EMA’ya (4,68 dolar) yükselebilir ve sonunda 5 dolarlık kırılma seviyesine ulaşabilir.

Polygon (MATIC) Yorum

Polygon kademeli olarak 0,51 dolarlık hayati desteğe doğru sürükleniyor ve bu da ayıların baskıyı sürdürdüğünü gösteriyor. Eğer bu bölge kaybedilirse satışlar hızlanabilir. Bu durumda 0,45 dolara düşüş olası. Yukarı yönde dikkat edilmesi gereken kritik direnç 0,60 dolar. Alıcılar bu engeli aşarsa, toparlanma 50 günlük SMA’ya (0,68 dolar) ulaşabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.