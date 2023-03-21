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21,3 Dolara Kadar Hızla Yükselebilir! Ne SOL Ne AVAX Gözler Bu Altcoinde!

AVAX veya SOL değil yatırımcıların gözdesi bu altcoin. Kısa vadede ciddi kazanç getirebilir.
17:10
21 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin’in son rallisi tüm altcoinlerde devasa yükselişleri tetiklemedi. Ancak bu yakında bozulabilir. Bitcoin fiyatı daha yüksek seviyelerde kapanış yaptığı için artık altcoinlerde kısa süreli yükseliş dalgaları görebiliriz. Bunun için en ideal dönem Fed kararı sonrasında Bitcoin’in konsolide olacağı günler olacak. Eğer büyük bir düşüş gelmezse popüler altcoin 21,3 dolara kadar tırmanabilir.

Cosmos (ATOM)

ATOM Coin, blockchainlerin interneti olmayı amaçlayan Cosmos projesinin yerel tokenidir. Birçok popüler kripto para Cosmos ağında faaliyetini sürdürüyor. ATOM için haftalık zaman çerçevesi görünümü karışık. Fiyat, Eylül 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 46,68 dolara ulaştığından bu yana devasa düşüşler gördü. Düşüş, Haziran 2022’de 5,54 dolarla zirveye ulaşmıştı. Bununla birlikte, fiyat o zamandan beri artarak 9 dolar seviyesini geri aldı. Aralık ayında bu bölge destek olarak doğrulandığı için 5,54 dolar seviyesi şimdiye kadar dip bölge kabul ediliyor.

Ancak haftalık RSI henüz düşüş trendini kırabilmiş değil. Yatırımcıların RSI tarafındaki kırılımı izleyerek en yakın direnç alanı 0,382 Fib bölgesini hedeflemesi mantıklı olabilir. Bu da yatay bir direnç alanı tarafından oluşturulan 21,30 dolar bölgesidir. Bu seviyeye Şubat 2022’den bu yana ulaşılamadı.

ATOM Coin Yorum

Günlük zaman dilimindeki teknik analiz yükseliş yönünde. ATOM fiyatı, A:C dalgalarının tam olarak 1:1,61 oranına sahip olduğu bir A-B-C düzeltici yapısını tamamlamış görünüyor. Bu, bu tür düzeltmelerde en yaygın ikinci orandır. Fiyat, 10 Mart’ta düzeltmeyi tamamladığından beri yükseldi. Üstelik 10,3 dolar bölgesi de destek olarak teyit edildi. Dahası, günlük RSI bu artış sırasında düşüş eğilimi trend çizgisinin üzerine çıktı. Bu, genellikle genişletilmiş yukarı yönlü hareketlerden önce gelen bir yükseliş işareti olarak kabul edilir.

Kısa vadede ATOM Coin yatırımcılarının 14,3 ve 16,8 dolar dirençlerinin ardından 21,3 dolar bölgesini hedeflemesi muhtemeldir. Öte yandan, 10 Mart’ın en düşük seviyesi olan 10,29 doların altına düşen fiyat yeni bir dip senaryosunu gündeme getirecek. Bu aşamada 8,8 dolar desteğinin güçlü kalması gerekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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