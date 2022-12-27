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Piyasa genelinde yaşanan art arda olumsuzlukların ardından lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) ve altcoinlerin fiyatında önemli rol oynayabilecek bir metrik 2020 yılından beri ilk kez bu seviyelere geriledi. Peki şimdi ne olacak?

Kripto Paralarda Kritik Metrik

Kripto para piyasalarının günlük bazda spot işlem hacmi Aralık 2020 tarihinden bu yana ilk kez 10 milyar doların altına geriledi. Spot ticaret hacmi 25 Aralık Pazar günü 9,2 milyar dolara gerilemesinin ardından bu düşüş ivmesi 27 Aralık tarihinde 8,5 milyar doların altına gerilemesine neden oldu. Elde edilen verilere göre, günlük spot işlem hacmi en son 17 Aralık 2020 tarihinde piyasa değerine göre en büyük kripto para biriminin fiyatının ilk kez 20.000 doları geçtiğinde 10 milyar doların altına gerilemişti. Belirtilen metriğin 2020 seviyelerine kadar gerilemesinin sebebi olarak kripto para piyasalarında 2021 Kasım ayından bu yana devam eden düşüşler ve ekosistemde faaliyet gösteren bazı büyük şirketlerin iflas etmesi gösteriliyor.

İşlem Hacmi Düşüşü

Terra (LUNA) ekosisteminin iflas etmesiyle başlayan ve domino etkisiyle yaşanan olumsuzlukların diğer büyük şirketlerde ciddi likidite sorununa neden olması ile önemli birkaç firma Terra şirketiyle benzer durumları yaşadı. Son olarak dünyanın hacim olarak en büyük kripto para borsası olan Binance ile bir diğer bilindik borsa FTX’in arasında geçen olaylar FTX’in çöküşüne, yerel token’ı olan FTT’nin de çok büyük oranlarda değer kaybetmesine neden olmuştu. 2021 yılından beri yaşanan benzer hadiseler kripto para piyasalarında ciddi kayıplara neden olarak Bitcoin’in 69.000 dolarlık zirvesinden 16.800 dolar seviyelerine gerilemesine sebep oldu. Düşen fiyatlar ile 2020 seviyesine gerileyen işlem hacminin piyasalara etkisi ne olacak henüz bilinmiyor. Ayrıca yaşanan ciddi kayıplar yalnızca kripto para birimlerinde kalmayıp non-fungible token (NFT) satışları da Nisan ayından bu yana her ay düşüş kaydetti.