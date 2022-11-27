Okuma Süresi: 3 Dakika

Önümüzdeki haftaların makroekonomi açısından en önemli tarihlerini sabah sizlerle paylaşmıştık. Şimdi sırada altcoinler var. Aralık ayı birçok altcoin için kritik gelişmelere gebe ve bu olaylar ilgili kripto paraların fiyatını hızla yukarı çekebilir. Altcoin fiyatı yükseldikten sonra “sebebi ne?” dememek için bugünden potansiyel yükselişlerin gerekçeleri bilmek avantajlı olmaz mıydı? O halde başlayalım.

Aralık Ayı Kripto Para Gelişmeleri

Birinci sırada Theta var. 1 Aralık tarihinde popüler altcoin mainnet 4.0’ı başlatacak. Aralık ayının başlarında dikkat etmeniz gereken diğer detay Genesis ve DCG’nin potansiyel iflasıdır. Bir gözünüz bizde olsun çünkü gelişmeleri anlık olarak internet sitemizden paylaşmaya devam edeceğiz. Aralık ayında bazı altcoinler için Binance borsasının kurtarma fonu desteğini duyurması bekleniyor. Borsa şimdiden 2 milyar dolar ayırdı ve VGX, REN gibi kripto paraların bunlara başvurduğu düşünülüyor. Destek açıklanırsa fiyatları hareketlenebilir. Diğer detaylar ise aşağıdaki gibidir.

Grayscale , DCG ve Genesis’in toplu iflası ya da GBTC’yi kurtarmak için olası fon arayışlarında bazı altcoinlere dikkat etmelisiniz. Grayscale elindeki varlıkların büyük satışlarla karşılaştığını görebiliriz. Peki bunlar hangi altcoinler? Büyüklüğüne göre sırasıyla ETC, ZEN, ZEC, LPR, LTC, BCH ve MANA Coin’dir.

, DCG ve Genesis’in toplu iflası ya da GBTC’yi kurtarmak için olası fon arayışlarında bazı altcoinlere dikkat etmelisiniz. Grayscale elindeki varlıkların büyük satışlarla karşılaştığını görebiliriz. Peki bunlar hangi altcoinler? Büyüklüğüne göre sırasıyla ETC, ZEN, ZEC, LPR, LTC, BCH ve MANA Coin’dir. 6 Aralık LINK Staking için erken erişim.

için erken erişim. 5 Aralık ApeCoin Stake yürürlüğe girecek. İlk tahakkuku 1 hafta sonra.

GMX, Polygon ekip üyesinin önerisiyle aralık ayında Polygon ile ortaklık yapabilir.

Uzun süredir beklenen dYdX V4 aralık ayında gelecek.

AAVE’nin GHO isimli stablecoininin aralık ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

AAVE 2023’te Starknet’te konuşlandırılacak.

Sushi yeni tokenomik taslağını aralık ayında duyuracak.

YFI için veYFI teklifi aralık ayında etkinleştirilebilir.

için veYFI teklifi aralık ayında etkinleştirilebilir. CHZ için Chiliz 2.0 (BSC+EVM uyumlu token) aralık ayında piyasaya sürülecek.

(BSC+EVM uyumlu token) aralık ayında piyasaya sürülecek. SCRT için 2.0 lansmanı yapılacak.

BabyDoge 1 Aralık’ta platformdaki tüm çiftler için takas ücretleri geri alım ve yakım mekanizması uygulayacak.

1 Aralık’ta platformdaki tüm çiftler için takas ücretleri geri alım ve yakım mekanizması uygulayacak. LRC stake yapanlara protokol ücretlerini gönderecek.

Kripto Paralarda Kazanmanın Sırrı

Teknik analiz birçok yeni yatırımcının ilk yöneldiği alan ancak ondan biraz daha kolay olan ve genellikle daha iyi sonuçlar veren bir alan daha var. Evet temel analiz, üstelik temel analizle para kazanmak için üst düzey on-chain bilginizin olması da gerekmez. Dört saatlik grafikte kırılım arayıp %51’i hedeflemektense popüler altcoinlerin yaklaşan önemli gelişmeleri kripto para topluluğunun çoğundan önce keşfetmek ve bunlara hazırlanmak daha önemlidir.

Örneğin dYdX 4.0 için aralık sonuna kadar süreci tamamlamayı planlıyor. Yapmanız gereken yeni duyuruları takip ederek tarihin netleşmesini beklemek. Yatırımcıların çoğunluğu da bu gelişmenin coşkusuna kapıldığında fiyat muhtemelen mevcut seviyesinin daha ilerisinde olacak. Veya Theta bir süredir ani yükselişler yaşıyor bunun temel sebeplerinden biri yaklaşan 1 Aralık tarihidir. Önemli gelişmeleri önceden görmek için bizi takip ederek takviminizi güncel tutabilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.