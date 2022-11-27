Önümüzdeki haftaların makroekonomi açısından en önemli tarihlerini sabah sizlerle paylaşmıştık. Şimdi sırada altcoinler var. Aralık ayı birçok altcoin için kritik gelişmelere gebe ve bu olaylar ilgili kripto paraların fiyatını hızla yukarı çekebilir. Altcoin fiyatı yükseldikten sonra “sebebi ne?” dememek için bugünden potansiyel yükselişlerin gerekçeleri bilmek avantajlı olmaz mıydı? O halde başlayalım.
Birinci sırada Theta var. 1 Aralık tarihinde popüler altcoin mainnet 4.0’ı başlatacak. Aralık ayının başlarında dikkat etmeniz gereken diğer detay Genesis ve DCG’nin potansiyel iflasıdır. Bir gözünüz bizde olsun çünkü gelişmeleri anlık olarak internet sitemizden paylaşmaya devam edeceğiz. Aralık ayında bazı altcoinler için Binance borsasının kurtarma fonu desteğini duyurması bekleniyor. Borsa şimdiden 2 milyar dolar ayırdı ve VGX, REN gibi kripto paraların bunlara başvurduğu düşünülüyor. Destek açıklanırsa fiyatları hareketlenebilir. Diğer detaylar ise aşağıdaki gibidir.
Teknik analiz birçok yeni yatırımcının ilk yöneldiği alan ancak ondan biraz daha kolay olan ve genellikle daha iyi sonuçlar veren bir alan daha var. Evet temel analiz, üstelik temel analizle para kazanmak için üst düzey on-chain bilginizin olması da gerekmez. Dört saatlik grafikte kırılım arayıp %51’i hedeflemektense popüler altcoinlerin yaklaşan önemli gelişmeleri kripto para topluluğunun çoğundan önce keşfetmek ve bunlara hazırlanmak daha önemlidir.
Örneğin dYdX 4.0 için aralık sonuna kadar süreci tamamlamayı planlıyor. Yapmanız gereken yeni duyuruları takip ederek tarihin netleşmesini beklemek. Yatırımcıların çoğunluğu da bu gelişmenin coşkusuna kapıldığında fiyat muhtemelen mevcut seviyesinin daha ilerisinde olacak. Veya Theta bir süredir ani yükselişler yaşıyor bunun temel sebeplerinden biri yaklaşan 1 Aralık tarihidir. Önemli gelişmeleri önceden görmek için bizi takip ederek takviminizi güncel tutabilirsiniz.