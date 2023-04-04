Temmuz ayından bu yana ilk defa bu seviyelere düştü. XRP Coin etrafındaki coşkunun sebebi ne?

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Kripto kralı yeniden 28.000 doların üzerinde ve altcoinlerin önemli bir bölümü yatay seyrediyor. Bitcoin fiyatı her gün ortaya çıkan yeni FUD’lar nedeniyle dalgalı seyrediyor. Dün CZ hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkartıldığı iddiasıyla düşen fiyat söylentilerin yalan olduğu ortaya çıktığı için etkisini yitirdi. Sorun tam olarak şu; insanlar aniden CZ hakkında kırmızı bülten çıkabileceğine ihtimal veriyor. Bu da piyasaların risk eşiğini daha iyi anlamamızı sağlıyor.

Uzun Süredir Kriptoda İlk

Merkezi olmayan finansın (DeFi) hakimiyeti geçen Temmuz ayından bu yana görülmemiş yeni düşük seviyelere ulaştı. Kripto paraların kümülatif değeri, Bitcoin hakimiyeti veya belirli kategorideki altcoinlerin hakimiyet verileri, bunlar bize birçok fikir veriyor. Uniswap, Aave, PancakeSwap, Maker, The Graph, Thorchain, SushiSwap, Compound, Yearn.finance, Synthetix, Bancor, 0x, UMA, Curve, Nexus Mutual, 1inch, Balancer, Serum, Alchemix ve Perpetual Protocol tokenlerinin toplam piyasa değeri %4,05’e kadar düştükten sonra şu anda %4,1 seviyesinde.

Bu veri en son 12 Temmuz 2022’de bu kadar düşüktü. DeFi‘nin hakimiyetindeki en son düşüşler, bu yıl Bitcoin için artan pazar payı kazanımlarıyla aynı zamana denk geliyor. Geçtiğimiz 90 gün içinde, kral kripto para biriminin hakimiyeti %37,93’ten %44,41’e yükseldi.

Ripple (XRP) Haberleri

Ripple bir gün çıkıp şirketimiz ve XRP farklı şeylerdir dediğinde yakında bir davanın açılacağı herkesin içine doğmuştu. Aradan geçen yaklaşık 27 aya rağmen henüz dava neticelenmiş değil. Ancak bugünlerde yatırımcılardaki ortak hissiyat artık davanın sonuna gelindiği yönünde. Bu durum fiyatları önemli ölçüde artırıyor ve XRP için daha fazla yükselişin kapıda olabileceğini gösteriyor.

FRNT Financial’ın veri ve analiz müdürü Strahinja Savic şunları söyledi;

“Google Trends verileri, ‘XRP‘ araması yapan kullanıcıların davanın sonucuyla yakından ilgilendiğini doğruluyor. Şu anda XRP etrafındaki iyimserliğe özellikle neyin neden olduğu belli değil. Ancak, kripto düzenlemeleri üzerinde önemli bir odaklanma var. SEC’in Ripple’a karşı açtığı davaya karşı Ripple CEO’sunun iyimserliğini bunu destekliyor olabilir.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.